NAKON IZJAVE O IRANU

Veleposlanik Izraela pozvan na Pantovčak: 'Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove'

Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 17:21

"Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj"

Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske. Savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku veleposlanik Neven Pelicarić upozorio je veleposlanika Korena kako su neprihvatljive i po bilateralne odnose štetne njegove izjave u kojima je pozvao Republiku Hrvatsku "na prekid diplomatskih odnosa s Iranom" i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva jer su "u njemu pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

"Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj.

Republika Hrvatska ne dopušta svojim veleposlanicima miješanje u političke procese u državama u kojima su akreditirani pa tako nešto neće dopustiti ni stranim veleposlanicima i diplomatima u Republici Hrvatskoj, jednako kao što im ne dopušta ni miješanje u odnose Republike Hrvatske s trećim državama. Kao suverena država, Hrvatska će sama donositi sve odluke vezane uz suradnju s drugim državama vodeći računa prije svega o svom i interesu hrvatskih ljudi. Od diplomatskih predstavnika u Zagrebu očekujemo da to poštuju jer Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove", piše u priopćenju ureda predsjednika.
Ključne riječi
Zoran Milanović Gary Koren Izrael

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Backup
Backup
18:05 06.03.2026.

Čemu? Ne može on protjerati ni proglasiti nekog veleposlanika personom non gratom. Za to su nadležni Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova. Milanoviće nema ovlasti.

Avatar Susjeda3
Susjeda3
17:33 06.03.2026.

Probudio se medo.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
17:46 06.03.2026.

milavicevi kompleksi malog hrvatica. to je jedini nacin da netko dodje na pantovcak. da sam na korenovom mjestu ne bih ni isao kod nekog presidentića. za 2-3 godine bit ce opet nitko i nista.

