Izrael zatražio od Hrvatske prekid odnosa s Iranom: Zagreb brzo odgovorio

Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi napada na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio, poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Izjava dolazi nakon što je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren pozvao Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva.

U intervjuu za Hinu Koren je rekao da bi europske zemlje trebale provjeriti osoblje iranskih diplomatskih misija jer se, prema njegovim tvrdnjama, među njima često nalaze pripadnici Iranske revolucionarne garde, moćne vojne i sigurnosne strukture Islamske Republike koja, uz ostalo, djeluje i kroz obavještajne operacije u inozemstvu.

Izraelski diplomat ustvrdio je i da iranski režim ima "ćelije spavača" na Zapadu te da posjeduje kapacitete za djelovanje izvan svojih granica. Kao primjer naveo je slučajeve u SAD-u u kojima su, prema američkim vlastima, otkriveni planovi napada na pripadnike iranske opozicije. Koren je također upozorio da bi, prema njegovim riječima, iranski režim mogao imati mrežu simpatizera i u regiji jugoistočne Europe. U tom je kontekstu spomenuo i Bosnu i Hercegovinu, rekavši da u Zagrebu "znaju da ima mnogo pobornika iranskog režima s druge strane granice".

Zbog toga je Hrvatsku pozvao na odlučniji potez prema Teheranu.

- Povucite veleposlanika i zatvorite svoje veleposlanstvo i objavite da očekujete zatvaranje iranskog veleposlanstva u Zagrebu - rekao je izraelski diplomat.