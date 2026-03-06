Naši Portali
JASNA OSUDA NAPADA

Izrael zatražio od Hrvatske prekid odnosa s Iranom: Zagreb brzo odgovorio

Zagreb: Svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Sandra Veljković
06.03.2026.
u 17:05

Gary Koren tvrdi da iranski režim ima mrežu "ćelija spavača" na Zapadu

Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi napada na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio, poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Izjava dolazi nakon što je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren pozvao Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva.

U intervjuu za Hinu Koren je rekao da bi europske zemlje trebale provjeriti osoblje iranskih diplomatskih misija jer se, prema njegovim tvrdnjama, među njima često nalaze pripadnici Iranske revolucionarne garde, moćne vojne i sigurnosne strukture Islamske Republike koja, uz ostalo, djeluje i kroz obavještajne operacije u inozemstvu. 

Izraelski diplomat ustvrdio je i da iranski režim ima "ćelije spavača" na Zapadu te da posjeduje kapacitete za djelovanje izvan svojih granica. Kao primjer naveo je slučajeve u SAD-u u kojima su, prema američkim vlastima, otkriveni planovi napada na pripadnike iranske opozicije. Koren je također upozorio da bi, prema njegovim riječima, iranski režim mogao imati mrežu simpatizera i u regiji jugoistočne Europe. U tom je kontekstu spomenuo i Bosnu i Hercegovinu, rekavši da u Zagrebu "znaju da ima mnogo pobornika iranskog režima s druge strane granice".

Zbog toga je Hrvatsku pozvao na odlučniji potez prema Teheranu. 
- Povucite veleposlanika i zatvorite svoje veleposlanstvo i objavite da očekujete zatvaranje iranskog veleposlanstva u Zagrebu - rekao je izraelski diplomat.

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
18:02 06.03.2026.

Izraelski veleposlanik je očekivao Hrvatsku u defenzivi zbog ljevičara koji hrvatsku vlast proglašavaju "fašistoidnom", pa kao da dokažemo da nismo. Istovremeno svi ljevičari u Hrvatskoj su antisemiti, što im je Titovo nasljeđe, leftard Jaseri Arafatići "free palestine". ...Znači, jedino ispravno je "dvojka" i njemu i leftardima! Njemu glede veleposlanstva, a "braći jugovićima" glede Palestine i Irana. Podrška Izraelu!

Avatar Heisenberg
Heisenberg
17:47 06.03.2026.

Ovo je veoma nisko i nediplomatski od g. veleposlanika. Što bi on uređivao našu vanjsku politiku.

PD
plavi-devet
17:39 06.03.2026.

Neka se Izraelac zbroji. On je agresor tamo, a ne Iran. Rezim je kakav je, uzasan, ali istina je istina.

