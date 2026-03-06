Iran neće sudjelovati na Zimskim Paraolimpijskim igrama

Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) objavio je u petak da je jedini iranski paraolimpijski sportaš koji je trebao nastupiti na Igrama u Milanu Cortini prisiljen odustati zbog rata na Bliskom istoku, što mu je onemogućilo putovanje u Italiju.

"Nacionalni paraolimpijski odbor Irana obavijestio nas je da siguran put na Zimske paraolimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo nije moguć i da zbog toga neće moći doći na Igre“, rekao je u izjavi Andrew Parsons, predsjednik IPC-a.

„Zaista je razočaravajuće za svjetski sport, a posebno za Abulfazla Khatibija Mianaeija, da ne može sigurno otputovati na svoje treće Zimske paraolimpijske igre u Milanu Cortini 2026.“, rekao je predsjednik IPC-a Andrew Parsons, samo nekoliko sati prije ceremonije otvaranja u Veroni, koja će se održati bez iranskog predstavnika ili zastave.