FOTO Karta koju Europa gleda i ne vjeruje: Hrvatska je turistička sila, brojke su zapanjujuće

Na Facebook stranici World GeoDemo, poznatoj po objavama zanimljivih geografskih karata, demografskih usporedbi i statistika o Europi i svijetu, nedavno se pojavila karta koja je brzo privukla veliku pozornost na društvenim mrežama. Objavu su posebno dijelili korisnici iz Hrvatske jer pokazuje koliko se naša zemlja ističe u jednom segmentu – turizmu.

Riječ je o karti Europe s naslovom "Godišnji turistički dolasci prema postotku broja stanovnika" ("Annual Tourists Arrivals as a Percentage of Population"), koja prikazuje koliki je omjer godišnjih turističkih dolazaka u odnosu na broj stanovnika pojedine države. Zemlje su označene plavim nijansama, a uz svaku je istaknut postotak koji pokazuje koliko puta broj turista premašuje broj stanovnika.

Hrvatska se na toj karti ističe s impresivnih 532 posto, što je višestruko iznad europskog prosjeka od oko 17 posto. Drugim riječima, broj turističkih dolazaka u Hrvatskoj više je od pet puta veći od ukupnog broja stanovnika. U usporedbi s time, mnoge druge europske države imaju znatno niže vrijednosti. Primjerice, Island oko 254 posto, Malta oko 338 posto, dok velike zemlje poput Njemačke ili Francuske ostaju osjetno niže kada se gleda odnos prema broju stanovnika.

U opisu objave stoji i kratka poruka: "Hrvatska je turistička supersila EU. Bravo!" Podaci na kojima se karta temelji odnose se na posljednje godine, a dolaze iz izvora poput Eurostata, UNWTO-a i nacionalnih statističkih institucija. U Hrvatskoj je turistički intenzitet doista iznimno visok. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i sustava eVisitor za 2025. godinu, u komercijalnom smještaju ostvareno je oko 20,7 milijuna dolazaka turista, od čega 17,6 milijuna stranih gostiju, te oko 94,8 milijuna noćenja. Ako se uključi i nekomercijalni te nautički smještaj, pojedine procjene govore o čak 21,8 milijuna dolazaka i više od 110 milijuna noćenja.

S obzirom na to da Hrvatska ima približno 3,85 do 3,9 milijuna stanovnika, broj dolazaka turista doseže oko 530 do 570 posto populacije. To znači da na svakog stanovnika dolazi više od pet turista godišnje. Kada se promatra broj noćenja, riječ je o više od 24 noćenja po stanovniku, čime Hrvatska već godinama drži sam vrh Europske unije prema tom pokazatelju.

Razlog tako visokog turističkog intenziteta dijelom leži u činjenici da je većina turizma koncentrirana na relativno uskom obalnom području i otocima. Na Jadranu se ostvaruje više od 95 posto ukupnih noćenja, dok na tom prostoru živi znatno manje od polovice stanovništva zemlje. U pojedinim statistikama navodi se da je na obali zabilježeno više od 100 milijuna noćenja godišnje, što dodatno povećava lokalni pritisak tijekom turističke sezone.

Posebno je izražena sezonalnost. Srpanj i kolovoz nose najveći dio turističkog prometa, zbog čega se u ljetnim mjesecima često stvara dojam prenapučenosti u popularnim destinacijama. U apsolutnim brojkama najviše turista i dalje primaju velike zemlje poput Španjolske i Francuske, no kada se broj posjetitelja usporedi s brojem stanovnika, na vrhu ljestvice nalaze se upravo manje mediteranske zemlje – Hrvatska, Malta, Cipar i Grčka.

Turizam pritom ima i ogroman gospodarski značaj. Procjenjuje se da izravno i neizravno čini oko 18 do 20 posto hrvatskog BDP-a, što je jedan od najvećih udjela u Europskoj uniji. Objave poput ove često izazivaju veliku pozornost jer istodobno bude osjećaj ponosa, ali i otvaraju rasprave o prenapučenim plažama, pritisku na infrastrukturu, rastu cijena i utjecaju na okoliš te kvalitetu života u turističkim središtima.

Statistika je, međutim, jasna: proporcionalno svojoj veličini i broju stanovnika Hrvatska je danas jedna od najturističkijih zemalja Europe, ali i svijeta. To je s jedne strane veliki uspjeh turističkog sektora, a s druge izazov kako u budućnosti održati ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja prostora i kvalitete života.