Hrvatska 5. na popisu najpopularnijih globalnih destinacija u 2026.

Usprkos brojnim rizicima, pojačanim nesigurnostima i globalnim previranjima, rast potražnje za turističkim uslugama na globalnom tržištu u uzlaznoj je putanji. To se odražava na rast turističke aktivnosti u brojnim destinacijama diljem svijeta te će, prema projekcijama Europske komisije za putovanja (ETC), međunarodni dolasci u Europu u ovoj godini porasti oko 6%. Pritom se očekuje pojačan doprinos gostiju s dalekih tržišta, posebice Kine i Indije – kaže dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi "Kakvi su izgledi za turizam u 2026. godini?".