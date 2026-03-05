Hrvatska legenda ide po osvetu nakon 24 godine, bit će to spektakl

Od četvrtka do subote u Vrsaru se igra veteranski Stone Racket Istria, međunarodni turnir koji će okupiti stolnotenisače iz 22 zemlje. U odnosu na prošlu godinu to je velik skok, s obzirom na to da su 2025. nastupali igrači i igračice iz 11 zemalja. Ono što će svakako obilježiti turnir jest revijalni meč u kojem će Zoran Primorac igrati protiv Kalinikosa Kreange (7. ožujka u 15 sati), jednog od najbržih i najatraktivnijih igrača u europskoj povijesti stolnog tenisa. Zagreb ga dobro pamti, a i njemu je glavni grad Hrvatske ostao u lijepom sjećanju jer je upravo ondje osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 2002. Tada je u polufinalu preokrenuo zaostatak od 1:3 upravo protiv Primorca.

Rođenjem je Rumunj, ali slavu je stekao pod grčkom zastavom. Rođen je 1972. kao Calin Creanga u rumunjskom gradu Bistriți, a tijekom 90-ih preselio se u Grčku, gdje je njegova obitelj pobjegla od komunističkog režima. Pod novom zastavom postao je jedan od najuspješnijih stolnotenisača u povijesti te zemlje. Najveći pojedinačni uspjeh ostvario je na Svjetskom prvenstvu 2003. u Parizu, gdje je osvojio brončanu medalju. Broncu je osvojio i u mješovitim parovima 1991., kao i dva srebra na Svjetskom kupu 2003. i 2004. godine.

Stolnoteniski krugovi posebno pamte njegove epske mečeve protiv Timo Bolla i Zorana Primorca na Europskom prvenstvu 2002. u Zagrebu. U susretu s Primorcem loptica je letjela na sve strane; Kreanga je udarao iz svih kuteva arene kao da nema sutra, a Primorac nije ostajao dužan. U nekoliko navrata naš se trofejni stolnotenisač bacao po areni poput nogometnog vratara. Ipak, Kreanga je prošao dalje iako je gubio 3:1. Mnogi će reći da su ti susreti ostali upamćeni kao jedni od najatraktivnijih europskih mečeva tog desetljeća.

- Kreanga je bio poznat kao jedan od najboljih igrača u otvorenoj igri, a to je bio i moj forte. U tom meču u Zagrebu nije bilo puno taktike, igralo se iz sve snage, baš "kreševo" sa svih strana. Meč je bio jako atraktivan. U četvrtfinalu sam pobijedio Samsonova, a s Kreangom sam bio jako blizu, ali nisam uspio završiti. Šteta, tko zna što bi bilo protiv Bolla u finalu - bila je to lijepa prilika postati europski prvak. Dvorana je bila puna, atmosfera odlična. No Kreanga je bio bolji i nema smisla žaliti za prošlim vremenima - prisjeća se Zoran Primorac.

Bio je višestruki osvajač medalja na Europskim prvenstvima i godinama je držao Grčku u samom europskom vrhu. Ukupno je od 1988. do 2005. osvojio 12 medalja na europskim prvenstvima, od čega dva zlata (u mješovitim i muškim parovima). Visok 168 centimetara i težak 62 kilograma, ne čudi što ga smatraju jednim od najbržih europskih stolnotenisača svih vremena. "Grčki mungos" možda je bio i najbrži.

- Kreanga je kao gimnastičar, zvali smo ga "loptica skočica", jako brz i fizički odlično pripremljen - prisjetio se Primorac.

Na vrhunskoj razini igrao je više od dva desetljeća i nastupio na nekoliko Olimpijskih igara. U najboljim danima bio je među deset najboljih igrača svijeta na ITTF ljestvici. Nastupio je na Olimpijskim igrama 1996., 2000., 2004. i 2008., potvrdivši dugogodišnju prisutnost u svjetskom vrhu. I danas je aktivan, a Primorac ističe da Kreanga neprestano trenira.

- Da, fizički je i dalje odličan. Što se mene tiče, neću reći da sam se zapustio, ali nisam brz kao on. Bit će zanimljivo. On stalno trenira, a ja sam više poput Nizozemca "Van Forme i Van der Ne Ide". Moram mu se osvetiti za Zagreb, ali morat ću dobro pregovarati s njim, ha, ha.

Prošle je godine uoči egzibicije s Perssonom trenirao za meč.

- Morat ću opet malo u dvoranu, imam još dva-tri dana. Ma to je kao vožnja bicikla – jednom kad naučiš, ne možeš zaboraviti, ha, ha. S Perssonom je bilo lijepo, nadam se da će se i sada gledatelji zabaviti.

Inače, u Vrsaru se trenutačno održava kamp Zoran Primorac Masterclass.

- Kamp je krenuo. Cijeli projekt je sjajan, sve više ljudi prepoznaje ovu priču. Prijavili su se igrači iz više od 20 zemalja, dolazi puno stranaca. Maistra je ozbiljna tvrtka i zna svoj posao - win-win situacija za sve. Najviše će profitirati naši veterani koji će uživati u vrhunskom turniru i cjelokupnom doživljaju - zaključio je Primorac.