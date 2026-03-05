Evo što navijači Tottenhama pišu nakon novog poraza Tudorove momčadi

Nogometaši Tottenhama upisali su i treći uzastopni poraz u Premier ligi, a treći otkako je na klupu sjeo hrvatski stručnjak Igor Tudor. Bolji od njih ovog je puta bio Crystal Palace i to na terenu Spursa. Domaća momčad povela je golom Dominica Solankea, no za goste su preokrenuli Ismaila Sarr (38, 45+7') i Jorgen Strand Larsen (45+1').

Zvuči gotovo nevjerojatno, ali momčad koja se natječe u osmini finala Lige prvaka, za pobjedu u domaćem prvenstvu ne zna još od 28. prosinca prošle godine. U posljednjih 12 utakmica osvojili su samo četiri i usput doživjeli osam poraza. Trenutačno se nalaze na 17. mjestu premierligaške tablice sa samo bodom više od 18. Nottingham Foresta koji je u zoni ispadanja.

Jasno je kako navijači ne mogu biti zadovoljni i sudeći po komentarima na društvenim mrežama, čini su se kako su se pomirili s činjenicom da će sljedeće sezone igrati u drugom rangu engleskog nogometa. Zanimljivo, vrlo malo njih krivi Tudora za ovaj rezultat, a na najvećem udaru su bivši trener Thomas Frank i predsjednik Daniel Levy.

"Zapravo ćemo ispasti iz lige, ne mogu vjerovati", "Sljedeće sezone napokon ćemo nešto osvojiti - Championship", "Pravi spektakl Daniela Levyja", "Utakmkica Tottenhama i Lincoln Cityja u Champiosnhipu bit će za filmsko platno", "Zamislite kako će Sonny (Heung Min-Son) biti tužan. Čovjek voli Tottenham više od sebe" - samo su neki od komentara.