Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TO JE BILA SUDBINA'

Fotografija iz djetinjstva Luke Modrića hit je na internetu, odmah će vam biti jasno zašto

Screenshot Gazzetta dello Sport
Autor
Patrik Mršnik
06.03.2026.
u 09:03

Uoči velikog derbija Milana i Intera, talijanski mediji oživjeli su priču o kapetanu hrvatske reprezentacije. Jedna fotografija iz njegove prošlosti postala je simbol ostvarenog dječačkog sna

Milan i Inter u nedjelju u 20:45 igraju veliki "Derby della Madonnina", utakmicu koja može biti ključna u borbi za naslov prvaka. Uoči spektakla, ugledna La Gazzetta dello Sport odlučila se za drukčiji pristup, podsjetivši na dječačke dane zvijezda. U središtu njihove priče našao se Luka Modrić, čija je životna putanja postala savršen predložak za priču o sudbini.

Riječ je o fotografiji koja je postala viralna u ljeto 2025., kad su krenule glasine o Modrićevu dolasku u Milan. Na njoj se vidi maleni Luka, odjeven u crveno-crnu trenirku Milana, kako u društvu roditelja ponosno pozira s trofejem. Talijanski mediji odmah su je proglasili dokazom da je Modriću bilo "suđeno" zaigrati za "Rossonere", opisujući njegov transfer kao ispunjenje sna koji je počeo poprimati oblik još u najranijoj dobi, dok je bio "dječak s loptom u nogama i ratom u glavi", kako su poetično napisali.

Ova priča nije samo medijska konstrukcija. Modrić je i sam potvrdio da je kao dječak navijao za Milan, diveći se svom idolu Zvonimiru Bobanu, legendarnom kapetanu Hrvatske i ikoni kluba. Upravo je ta povezanost bila presudna. "Nema još ni trinaest godina kad mu otac poklanja Milanovu trenirku. Od tog trenutka nosi je stalno, dan i noć", piše Gazzetta, ističući kako se priče dviju hrvatskih nogometnih legendi isprepliću kroz generacije.

I dok bi priča o ostvarenom snu bila dovoljna, Modrićeva uloga u Milanu daleko je od simbolične. Iako ima 40 godina, hrvatski maestro pokretačko je srce momčadi. Talijani ga zbog nevjerojatne energije i fizičke spreme zovu "Baby Modrić", a u derbi ulazi kao igrač utakmice iz prošlog kola. Dres s njegovim brojem 14 najprodavaniji je u klubu, a statistički predvodi ligu u ključnim kategorijama poput točnih dodavanja. Njegov dolazak nije bio kraj karijere, već novo poglavlje u kojem ispisuje povijest, baš kao i njegov idol Boban.
Ključne riječi
djetinjstvo Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!