Fotografija iz djetinjstva Luke Modrića hit je na internetu, odmah će vam biti jasno zašto

Milan i Inter u nedjelju u 20:45 igraju veliki "Derby della Madonnina", utakmicu koja može biti ključna u borbi za naslov prvaka. Uoči spektakla, ugledna La Gazzetta dello Sport odlučila se za drukčiji pristup, podsjetivši na dječačke dane zvijezda. U središtu njihove priče našao se Luka Modrić, čija je životna putanja postala savršen predložak za priču o sudbini.

Riječ je o fotografiji koja je postala viralna u ljeto 2025., kad su krenule glasine o Modrićevu dolasku u Milan. Na njoj se vidi maleni Luka, odjeven u crveno-crnu trenirku Milana, kako u društvu roditelja ponosno pozira s trofejem. Talijanski mediji odmah su je proglasili dokazom da je Modriću bilo "suđeno" zaigrati za "Rossonere", opisujući njegov transfer kao ispunjenje sna koji je počeo poprimati oblik još u najranijoj dobi, dok je bio "dječak s loptom u nogama i ratom u glavi", kako su poetično napisali.

Ova priča nije samo medijska konstrukcija. Modrić je i sam potvrdio da je kao dječak navijao za Milan, diveći se svom idolu Zvonimiru Bobanu, legendarnom kapetanu Hrvatske i ikoni kluba. Upravo je ta povezanost bila presudna. "Nema još ni trinaest godina kad mu otac poklanja Milanovu trenirku. Od tog trenutka nosi je stalno, dan i noć", piše Gazzetta, ističući kako se priče dviju hrvatskih nogometnih legendi isprepliću kroz generacije.

I dok bi priča o ostvarenom snu bila dovoljna, Modrićeva uloga u Milanu daleko je od simbolične. Iako ima 40 godina, hrvatski maestro pokretačko je srce momčadi. Talijani ga zbog nevjerojatne energije i fizičke spreme zovu "Baby Modrić", a u derbi ulazi kao igrač utakmice iz prošlog kola. Dres s njegovim brojem 14 najprodavaniji je u klubu, a statistički predvodi ligu u ključnim kategorijama poput točnih dodavanja. Njegov dolazak nije bio kraj karijere, već novo poglavlje u kojem ispisuje povijest, baš kao i njegov idol Boban.