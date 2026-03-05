Naši Portali
SKIJAŠKI SKOKOVI

Nika Prevc 15. pobjedom sezone osigurala treći Veliki kristalni globus

Ski Jumping - Women's Large Hill Individual
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.03.2026.
u 18:26

Šest natjecanja prije završetka sezone Prevc ima 2196 bodova, nedostižnih 642 više od druge Maruyame

Slovenska skakačica na skijama Nika Prevc 10 je dana prije svog 21. rođendana osigurala svoj treći uzastopni Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa slavljem na natjecanju u Lahtiju u četvrtak.

Prevc je do 15. ovosezonske, a 37. pobjede u karijeri u Svjetskom kupu stigla skokovima od 128,5 i 124,5 metara što joj je osiguralo 296.7 bodova, 14.2 više od druge Norvežanke Anne Odine Stroem, dvostruke olimpijske pobjednice s prošlomjesečnih ZOI u Predazzu, koja je skočila 123,0 i 121,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Japanka Nozomi Maruyama sa 270.8 bodova (123,5 i 120,5 metara).

Šest natjecanja prije završetka sezone Prevc ima 2196 bodova, nedostižnih 642 više od druge Maruyame, dok treća Austrijanka Lisa Eder ima 1358 bodova.
Ključne riječi
Veliki kristalni globus Svjetski kup Nika Prevc Skijaški skokovi

