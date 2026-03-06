Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA DIMENZIJA RATA

I Rusija se uključila u rat protiv Amerike, čeka se reakcija Trumpa

storyeditor/2026-03-02/2026-02-23T100902Z_1285795426_RC2LRJAJI0QW_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-PUTIN.JPG
Autor
Antonio Mandir
06.03.2026.
u 14:12

Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke za napade na američke snage na Bliskom istoku, reklo je nekoliko američkih dužnosnika koji su razgovarali s Washington Postom

I Rusija se uključila u rat između Amerike i Izraela protiv Irana. Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke za napade na američke snage na Bliskom istoku, reklo je nekoliko američkih dužnosnika koji su razgovarali s Washington Postom. Ovo je prvi pokazatelj da je još jedan američki protivnik uključen u rat na Bliskom istoku, iako neizravno.

Rusko veleposlanstvo u Washingtonu isprva je odbilo komentirati. Ni američka administracija na čeu s Donaldom Trumpom još nije komentirala novu dimenziju rata. Jedan američki dužnosnik rekao je da se radi o "sveobuhvatnoj operaciji" Kremlja. Rusija je navodno Iranu dala lokacije američkih vojnih objekata, uključujući ratne brodove i zrakoplove. 
Iranske oružane snage tvrde da su napale američki tanker. Brod, "u vlasništvu SAD-a", napadnut je kod obale Kuvajta i gori, izvijestio je državni radio, pozivajući se na središnje sjedište "Khatam Al-Anbiya" u Teheranu, koje preuzima zapovjedništvo nad Glavnim stožerom u ratno vrijeme. 

Ciljevi u Izraelu i američki položaji u zaljevskim državama ponovno su napadnuti naprednim projektilima. Navodno je korištena i raketa "Chorramshahr 4", opremljena dvotonskom bojevom glavom.

Ključne riječi
Rusija rat Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
14:17 06.03.2026.

Rat protiv Amerike! Nije li Amerika napala suverenu zemlju bez objave rata? Ta zemlja ima pravo da zatrazi i prima pomoc tko god joj ponudi. Zar nije isti slucaj sa bivsom tzv uKrajnom kad je toboze napadnuta? Tko njoj dostavlja oruzje, lovu i obavjestajne podatke? Valjda vrijede ista pravila za sve

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!