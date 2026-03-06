I Rusija se uključila u rat protiv Amerike, čeka se reakcija Trumpa

I Rusija se uključila u rat između Amerike i Izraela protiv Irana. Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke za napade na američke snage na Bliskom istoku, reklo je nekoliko američkih dužnosnika koji su razgovarali s Washington Postom. Ovo je prvi pokazatelj da je još jedan američki protivnik uključen u rat na Bliskom istoku, iako neizravno.

Rusko veleposlanstvo u Washingtonu isprva je odbilo komentirati. Ni američka administracija na čeu s Donaldom Trumpom još nije komentirala novu dimenziju rata. Jedan američki dužnosnik rekao je da se radi o "sveobuhvatnoj operaciji" Kremlja. Rusija je navodno Iranu dala lokacije američkih vojnih objekata, uključujući ratne brodove i zrakoplove.

Iranske oružane snage tvrde da su napale američki tanker. Brod, "u vlasništvu SAD-a", napadnut je kod obale Kuvajta i gori, izvijestio je državni radio, pozivajući se na središnje sjedište "Khatam Al-Anbiya" u Teheranu, koje preuzima zapovjedništvo nad Glavnim stožerom u ratno vrijeme.

Ciljevi u Izraelu i američki položaji u zaljevskim državama ponovno su napadnuti naprednim projektilima. Navodno je korištena i raketa "Chorramshahr 4", opremljena dvotonskom bojevom glavom.