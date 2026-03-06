Naši Portali
GLODAVCI U ORBITI

Vjeverice u svemiru: Kružit će oko Zemlje i 'utabati put' za ljudski odlazak na Mars

Autor
Ivica Beti
06.03.2026.
u 17:47

Smanjenje metabolizma posade na putu do Marsa na 25 posto normalnog stanja dramatično bi smanjilo potrebnu količinu zaliha hrane i vode. Hibernacija bi spriječila i dosadu, osamljenost i razinu agresije povezane s boravkom u svemirskoj letjelici

Kako bi preživjele razdoblja hladnoće i nedostatka hrane ili vode, neke životinje smanjuju otkucaje srca, usporavaju disanje i druge vitalne funkcije, a tjelesna temperatura snižava im se blizu onoj u okolišu. Hiberniraju. Medvjedima, primjerice, temperatura blago opada, od tri do pet Celzijevih stupnjeva. Mogu reciklirati svoje proteine i urin, pa ne moraju mokriti mjesecima, a mišići im ne atrofiraju. Voda iz metabolizma dovoljna im je za život, a hrana im je u tijelu uskladištena mast. Održavaju koštanu masu.

Jedno je istraživanje pokazalo da im dva mjeseca prije kraja hibernacije tjelesna temperatura počinje rasti, ali samo zato što raste i temperatura okoline, a otkucaji srca počinju se povećavati tri tjedna prije buđenja. Je li stanje hibernacije u koje padaju medvjedi rješenje i za ljudsku hibernaciju tijekom dugih putovanja u svemiru, recimo na Mars?

Ključne riječi
Jennifer Ngo-Anh NASA ESA Hrvatin Lab Siniša Hrvatin Mars hibernacija

