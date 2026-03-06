Naši Portali
Futsal

Poreč postaje centar europskog futsala: Hrvatska otvara prvenstvo protiv BiH

Autor
Damir Mrvec
06.03.2026.
u 21:30

Poreč će od 9. do 22. ožujka 2026. biti domaćin 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe, a među reprezentacijama koje će nastupiti pred domaćom publikom bit će i hrvatska muška reprezentacija

Poreč će od 9. do 22. ožujka 2026. biti domaćin 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe, a među reprezentacijama koje će nastupiti pred domaćom publikom bit će i hrvatska muška reprezentacija. Izabranici izbornika Ante Kraljevića i trenera Duška Martinca nastupit će u skupini A, gdje će odmjeriti snage s reprezentacijama Bosne i Hercegovine, Portugala i Engleske

Hrvatska će natjecanje otvoriti 9. ožujka utakmicom protiv Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi susret s Portugalom 11. ožujka, dok će posljednju utakmicu skupine igrati protiv Engleske 13. ožujka. Cilj reprezentacije je plasman u nokaut fazu natjecanja, a domaći teren dodatni je motiv za što bolji rezultat.

Hvatsku reprezentaciju predvodi izbornik Ante Kraljević, uz trenere Duška Martinca i Ivana Ribičića, dok su u stručnom stožeru još fizioterapeut Martin Berisha i team leader Ivan Šalinović. Na popisu igrača nalaze se vratari Ilija Perak i Žiga Bedenik, dok su u igračkom kadru Mirko Vukić, Mirko Blažević, Mario Jakovljević, Josip Jakovljević, Viler Jović, Jurica Karan, Mišel Dominko, Darko Val, Jadranko Tašić, Mate Spaić, Luka Roso i kapetan Anton Lalić.

Reprezentacija se posljednjih dana pripremala kroz niz treninga i pripremnu utakmicu, a stručni stožer ističe kako je atmosfera u momčadi vrlo dobra uoči početka prvenstva.

 - Okupili smo se na pripremama i odradili nekoliko kvalitetnih treninga u kojima smo radili na taktičkom i fizičkom dijelu. Odigrali smo i pripremnu utakmicu koja nam je pokazala gdje smo dobri, ali i na čemu još trebamo raditi. Do početka prvenstva ostaje još malo dorađivanja, ali ekipa trenira dobro i atmosfera je odlična. Prvo nas čekaju utakmice u skupini, a nadamo se i prolasku u nokaut fazu - rekao je izbornik Ante Kraljević.

Slična očekivanja ima i trener Duško Martinac, koji naglašava kako reprezentacija ima kvalitetu za dobar rezultat pred domaćom publikom.

 - U odnosu na posljednje Svjetsko prvenstvo nedostajat će nam nekoliko igrača, ali vjerujem da i dalje imamo kvalitetnu ekipu. Prvi cilj nam je prolazak skupine, a ako bude moguće želimo i borbu za medalju. Već smo neko vrijeme zajedno na okupu, to je dobar temelj za sve što nas očekuje i vjerujem da možemo ostvariti dobar rezultat - poručio je Martinac.

Povodom Svjetskog dana sluha, Hrvatski deflimpijski odbor u suradnji s brendom JAKO predstavio je nove dresove hrvatske futsal reprezentacije gluhih. Inspirirani motivom vibracija i porukom „Mi ne čujemo. Mi osjetimo.“, reprezentativci će ih nositi upravo na nadolazećem Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe u Poreču. 

Predstavljanje dresova dio je obilježavanja Svjetskog dana sluha i globalne inicijative podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja sluha, s posebnim naglaskom na ranu dijagnostiku i podršku djeci s oštećenjem sluha.

Ključne riječi
Europsko prvenstvo Poreč gluhi Hrvatska futsal

JA
jamie98
21:42 06.03.2026.

