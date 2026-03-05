Naši Portali
Poslušaj
IDDO NETANYAHU ZA VEČERNJI LIST:

'Zbog prezimena su mi odbijali drame postaviti u kazalištu'

Autor
Renata Rašović
05.03.2026.
u 22:02

Izraelski pisac, liječnik, publicist, brat tamošnjeg premijera, govori o svojim djelima, obitelji i stanju u Izraelu uoči dolaska u Hrvatsku i promocije svoje knjige

Rijetko se u suvremenoj umjetnosti i kulturi pojavi djelo koje s tolikom lucidnošću, ironijom i analitičkom oštrinom secira složene mehanizme isključivanja kao što to čini "Itamar K.", roman koji je napisao izraelski autor Iddo Netanyahu. Napisan krajem 90-ih godina, u trenutku intenzivnih političkih i simboličkih previranja izraelskoga društva, ovaj roman nije samo predvidio buduće globalne obrasce nego je ponudio i preciznu dijagnozu suvremenih oblika kulturne i ideološke kontrole. Sada je stigao i pred hrvatsku čitateljsku publiku, u izdanju zagrebačke izdavačke kuće Despot Infinitus, i u tom povodu Iddo Netanyahu dao je ekskluzivni intervju za Večernji list.

Ključne riječi
netanyahu pisac intervju Izrael Iddo Netanyahu

