Osijek upisao drugu pobjedu zaredom i pobjegao Vukovaru u borbi za ostanak

Nogometaši Osijeka pobijedili su Istru 1961 s minimalnih 1-0 u prvoj utakmici 25. kola HNL-a, odigranoj u petak na pulskom stadionu Aldo Drosina.

Vrijedna tri boda i drugu uzastopnu pobjedu Osijeku donio je Nail Omerović pogotkom u 61. minuti.

Osijek je petom pobjedom u ovoj sezoni došao do 23 boda i ima tri boda više, uz utakmicu više, od Vukovara 1991 koji je na začelju ljestvice. Istra 1961 je na šestom mjestu s 30 bodova.

Vodeći Dinamo ima 54 boda, sedam više od drugoplasiranog Hajduka uoči nedjeljnog derbija na Poljudu.

Puljani su u dvoboj ušli sa željom za prekidom negativnog niza od četiri prvenstvena poraza, a Osječani su htjeli nastaviti započeto u prethodnom kolu, kad su na Opus Areni svladali Vukovar 1991.

Istra 1961 je u prvom poluvremenu bila konkretnija, a posebno se u tome isticao Smail Prevljak. U 4. minuti je njegov udarac blokiran, a u 8. minuti je uzalud tražio kazneni udarac od glavnog suca Duje Strukana nakon što je pao u gužvi nastaloj u kaznenom prostoru Osijeka. Njegov najopasniji pokušaj dogodio se u 21. minuti, kad je blokiran udarac Emila Frederiksena, a Prevljak petom pokušao svladati Marka Malenicu, ali je lopta prošla uz vratnicu.

Tako su vratari ostali bez posla u prvom poluvremenu, ali su već od prve minute drugog dijela na obje strane čuvari mreže bili izloženi iskušenjima.

Gosti su u 47. minuti zaprijetili preko Arnela Jakupovića, koji je lukavim pokušajem petom pokušao poslati loptu u mrežu iz teške situacije, ali je domaći vratar Franko Kolić odličnom reakcijom spriječio pogodak.

Već u sljedećem napadu Istra je mogla doći do vodećeg pogotka. Stjepan Lončar je pobjegao osječkoj obrani, ali je njegov udarac pročitao i obranio Malenica.

No, ubrzo su se napadači primirili na obje strane i činilo se da su oba kluba zadovoljna bodom. Možda bi to i bio rasplet dvoboja da se u 61. minuti nije dogodila velika pogreška domaćeg braniča Raula Kumara, nakon koje je uslijedila majsotorija Naila Omerovića. Kumar je pokušao izbiti loptu, ali je to učinio loše i poslao ju u noge suparničkog napadača. Omerović je ušao s lijevog boka u kazneni prostor, a onda iskosa desnom nogom poslao loptu u malu mrežu uz suprotnu vratnicu. Ispružio se Kolić, ali je udarac bio iznimno precizan i dovoljno snažan da bi ga rijetko koji vratar uspio zaustaviti.

Gostujući trener Tomislav Radotić je pogodio ubacivanjem Omerovića na početku drugog poluvremena, a ovaj mu je uzvratio svojim sedmim pogotkom u ovoj sezoni, ali prvim još od kraja studenog.

Puljani su najbolju priliku za izjednačenje imali u 73. minuti, kad je na ubačaj Ivana Radoševića glavom pucao Leo Štulac, ali je njegov udarac odlično obranio Malenica.

Tako je Osijek došao prve pobjede u Puli nakon više od četiri godine, a Istra 1961 je doživjela peti uzastopni poraz.

Kolo će biti nastavljeno u subotu, dvobojima Gorica - Slaven Belupo (15 sati) i Lokomotiva - Varaždin (17.15 sati).

HNL - 25. kolo: Istra 1961 - Osijek 0-1 (Omerović 61) U subotu: Gorica - Slaven Belupo (15.00) Lokomotiva - Varaždin (17.15) U nedjelju: Hajduk - Dinamo (15.00) Vukovar 1991 - Rijeka (17.45)