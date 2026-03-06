Naši Portali
Poslušaj
ZAVRŠILO 1:0

Osijek upisao drugu pobjedu zaredom i pobjegao Vukovaru u borbi za ostanak

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a.
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 20:21

Osijek je petom pobjedom u ovoj sezoni došao do 23 boda i ima tri boda više, uz utakmicu više, od Vukovara 1991 koji je na začelju ljestvice. Istra 1961 je na šestom mjestu s 30 bodova.

Nogometaši Osijeka pobijedili su Istru 1961 s minimalnih 1-0 u prvoj utakmici 25. kola HNL-a, odigranoj u petak na pulskom stadionu Aldo Drosina.

Vrijedna tri boda i drugu uzastopnu pobjedu Osijeku donio je Nail Omerović pogotkom u 61. minuti.

Vodeći Dinamo ima 54 boda, sedam više od drugoplasiranog Hajduka uoči nedjeljnog derbija na Poljudu.

Vodeći Dinamo ima 54 boda, sedam više od drugoplasiranog Hajduka uoči nedjeljnog derbija na Poljudu.

Puljani su u dvoboj ušli sa željom za prekidom negativnog niza od četiri prvenstvena poraza, a Osječani su htjeli nastaviti započeto u prethodnom kolu, kad su na Opus Areni svladali Vukovar 1991.

Istra 1961 je u prvom poluvremenu bila konkretnija, a posebno se u tome isticao Smail Prevljak. U 4. minuti je njegov udarac blokiran, a u 8. minuti je uzalud tražio kazneni udarac od glavnog suca Duje Strukana nakon što je pao u gužvi nastaloj u kaznenom prostoru Osijeka. Njegov najopasniji pokušaj dogodio se u 21. minuti, kad je blokiran udarac Emila Frederiksena, a Prevljak petom pokušao svladati Marka Malenicu, ali je lopta prošla uz vratnicu.

Tako su vratari ostali bez posla u prvom poluvremenu, ali su već od prve minute drugog dijela na obje strane čuvari mreže bili izloženi iskušenjima.

Gosti su u 47. minuti zaprijetili preko Arnela Jakupovića, koji je lukavim pokušajem petom pokušao poslati loptu u mrežu iz teške situacije, ali je domaći vratar Franko Kolić odličnom reakcijom spriječio pogodak.

Već u sljedećem napadu Istra je mogla doći do vodećeg pogotka. Stjepan Lončar je pobjegao osječkoj obrani, ali je njegov udarac pročitao i obranio Malenica.

No, ubrzo su se napadači primirili na obje strane i činilo se da su oba kluba zadovoljna bodom. Možda bi to i bio rasplet dvoboja da se u 61. minuti nije dogodila velika pogreška domaćeg braniča Raula Kumara, nakon koje je uslijedila majsotorija Naila Omerovića. Kumar je pokušao izbiti loptu, ali je to učinio loše i poslao ju u noge suparničkog napadača. Omerović je ušao s lijevog boka u kazneni prostor, a onda iskosa desnom nogom poslao loptu u malu mrežu uz suprotnu vratnicu. Ispružio se Kolić, ali je udarac bio iznimno precizan i dovoljno snažan da bi ga rijetko koji vratar uspio zaustaviti.

Gostujući trener Tomislav Radotić je pogodio ubacivanjem Omerovića na početku drugog poluvremena, a ovaj mu je uzvratio svojim sedmim pogotkom u ovoj sezoni, ali prvim još od kraja studenog.

Puljani su najbolju priliku za izjednačenje imali u 73. minuti, kad je na ubačaj Ivana Radoševića glavom pucao Leo Štulac, ali je njegov udarac odlično obranio Malenica.

Tako je Osijek došao prve pobjede u Puli nakon više od četiri godine, a Istra 1961 je doživjela peti uzastopni poraz.

Kolo će biti nastavljeno u subotu, dvobojima Gorica - Slaven Belupo  (15 sati) i Lokomotiva - Varaždin (17.15 sati).

HNL - 25. kolo:
Istra 1961 - Osijek     0-1 (Omerović 61)

U subotu:
Gorica - Slaven Belupo  (15.00)
Lokomotiva - Varaždin   (17.15)
    
U nedjelju:
Hajduk - Dinamo         (15.00)
Vukovar 1991 - Rijeka   (17.45)
Istra Osijek

JA
jamie98
21:30 06.03.2026.

