FOTO Nekada seksi Hrvatica, a danas obiteljska žena! Evo kako danas izgleda nekadašnja voditeljica

Nekadašnja popularna televizijska voditeljica, Iva Jerković, u 2000-ima bila je nezaobilazno ime na malim ekranima, oduševljavajući gledatelje svojim šarmom i profesionalizmom.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Vodila je brojne važne televizijske projekte, među kojima je najpoznatija HRT-ova popularna manifestacija Dora.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Međutim, nakon što je postala majka, Iva je odlučila povući se iz medijskog života i fokusirati na obitelj i privatni posao. 
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ova promjena u njezinu životu dovela je do povlačenja iz javnosti i medijske scene.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Iako se povukla, Iva je i dalje ostala povezana s estradnim svijetom, povremeno se pojavljujući na određenim društvenim događanjima.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ranije je bila čest gost na raznim eventima, gdje se družila s kolegama i prijateljima iz industrije.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U galeriji u nastavku možete vidjeti kako se Iva Jerković mijenjala tijekom godina, od svojih početaka na televiziji, do trenutačne faze života u kojoj uživa u privatnosti i obiteljskom okruženju.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Robert Anic
Foto: Robert Anic
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Foto: Davor Puklavec/24sata
