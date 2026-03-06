Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Nekada seksi Hrvatica, a danas obiteljska žena! Evo kako danas izgleda nekadašnja voditeljica
Nekadašnja popularna televizijska voditeljica, Iva Jerković, u 2000-ima bila je nezaobilazno ime na malim ekranima, oduševljavajući gledatelje svojim šarmom i profesionalizmom.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Vodila je brojne važne televizijske projekte, među kojima je najpoznatija HRT-ova popularna manifestacija Dora.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Međutim, nakon što je postala majka, Iva je odlučila povući se iz medijskog života i fokusirati na obitelj i privatni posao.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ova promjena u njezinu životu dovela je do povlačenja iz javnosti i medijske scene.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Iako se povukla, Iva je i dalje ostala povezana s estradnim svijetom, povremeno se pojavljujući na određenim društvenim događanjima.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ranije je bila čest gost na raznim eventima, gdje se družila s kolegama i prijateljima iz industrije.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U galeriji u nastavku možete vidjeti kako se Iva Jerković mijenjala tijekom godina, od svojih početaka na televiziji, do trenutačne faze života u kojoj uživa u privatnosti i obiteljskom okruženju.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Robert Anic
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Robert Anic
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Davor Puklavec/24sata
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
Špijunaža u znanosti
Znanost i tehnologija sve su više i stvar nacionalne sigurnosti
Video sadržaj
POZNATOM PJEVAČU POČELO SUĐENJE
Tony Cetinski niječe krivnju za kupovinu lažnih COVID potvrda
NASMIJAO SVE
FOTO Boris Rogoznica iznenadio komentarom o svom razvodu, evo što je napisao
Premium sadržaj
GLODAVCI U ORBITI
Vjeverice u svemiru: Kružit će oko Zemlje i 'utabati put' za ljudski odlazak na Mars
1
/
Molimo vas pričekajte...