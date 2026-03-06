Naši Portali
ABA LIGA

Zadar uvjerljiv protiv Splita u Jazinama

Zadar: Zadar i Split odigrali utakmicu play-outa AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 20:35

Još jednom je najbolji igrač Zadra bio crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović koji je postigao 31 koš, uz četiri skoka i četiri asistencije, a pogodio je osam trica iz 14 pokušaja. Karlo Žganec je ubacio 15 poena, a po 14 koševa su postigli bivši igrači Splita Borna Kapusta i Boris Tišma.

Košarkaši Zadra ostvarili su u petak uvjerljivu pobjedu u 2. kolu "donjeg doma" ABA lige svladavši Split sa 106-77 u hrvatskom derbiju odigranom u legendarnoj zadarskoj dvorani "Jazine", uzvrativši tako Splićanima za poraz u nedavnom finalu Kupa "Krešimir Ćosić".

Već na poluvremenu je bilo jasno da će momčad Danijela Jusupa ostvariti još jednu važnu pobjedu u nastojanju da se domogne razigravanja za ulazak u četvrtfinale doigravanja, jer je rezultat bio 66-44 u koristi Zadrana. Zadar je tu prednost povećao na 92-63 za posljednjih deset minuta utakmice, a takva je ostala i na kraju utakmice.

Još jednom je najbolji igrač Zadra bio crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović koji je postigao 31 koš, uz četiri skoka i četiri asistencije, a pogodio je osam trica iz 14 pokušaja. Karlo Žganec je ubacio 15 poena, a po 14 koševa su postigli bivši igrači Splita Borna Kapusta i Boris Tišma.

U splitskoj momčadi jedini igrač s dvoznamenkastim učinkom bio je Amerikanac Teyvon Myers koji je postigao 22 poena, a po osam koševa su ubacili Australac Grant Anticevich, Antonio Sikirić i i Amerikanac Demajeo Wiggins, koji je tome dodao i 12 skokova.

Zadar je na vrhu ljestvice "donjeg doma" ABA lige s učinkom 7-11. Subotički Spartak ima učinak 8-9, a beogradski FMP 7-10. S učinkom 6-11 slijede čačanski Borac, ljubljanska Ilirija i beogradska Mega.

Split je predzadnji s učinkom 4-14, a na zadnjem mjestu je podgorički Studentski centar s 4-13.

Momčad koja bude na zadnjem mjestu na kraju ligaškog natjecanja završit će u ABA 2 ligi, a predzadnja momčad će razigravati za ostanak u ABA ligi s drugoplasiranom momčadi drugoligaškog natjecanja.

Najbolje dvije momčadi "donjeg doma" će se se plasirati u "play-in" i razigravati sa sedmom i osmom momčadi "gornjeg doma" za plasman u četvrtfinale doigravanja za prvaka ABA lige.
Split Zadar

