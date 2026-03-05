'Razvoj AI-a donio je promjene kakve visoko obrazovanje nije doživjelo desetljećima'

Koliko se fakulteti u Hrvatskoj uspijevaju prilagoditi ubrzanim promjenama koje donosi razvoj umjetne inteligencije? Aktualna je to tema, o kojoj razgovaramo s prof. dr. sc. Marinom Klačmer Čalopa, dekanicom Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu. U visokom obrazovanju tehnologije umjetne inteligencije donijele su ogromne promjene, ne samo za studente, koji u sve većoj mjeri koriste alate poput ChatGPT-a, koji im pomaže, primjerice, u analiziranju velikih količina istraživačkih podataka, omogućuje personalizirano učenje, a pokazalo se u praksi i da jača motivaciju studenata.