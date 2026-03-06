U Čazmi otvorena izložba o 50 godina najduže utrke u Hrvatskoj

U Čazmi, u kulturnom centru, svečano je otvorena izložba “Supermaraton Zagreb – Čazma - 50 priča za 50 godina” Prvi supermaraton održan je 1976. godine povodom proslave jubilarne obljetnice grada Čazme. Utrka koja povezuje Zagreb i Čazmu do danas je, kroz 50 godina, ostala najduža cestovna utrka u Hrvatskoj (61,35 km). Poznata je i pod nazivom Od Kaptola do Kaptola, aludirajući na povijesnu povezanost Zagreba i Čazme.

U počecima supermaratona glavnu riječ u organizaciji imali su atletsko društvo Veteran iz Zagreba i atletski klub Sloboda Varaždin okupljeni oko Borisa Kožara kao idejnog začetnika, organizatora i prvog pobjednika. Tih prvih godina start se nalazio na nogometnom stadionu NK Dinamo. Trkači su s Maksimira na južna vrata stadiona izlazili na cestu za koja kroz Dubravu, Sesvete, Dugo Selo, Lupoglav, Kloštar Ivanić i Graberje vodi do Čazme. Kasnije je start prebačen na Trg bana Josipa Jelačića, no trasa do Čazme ostala je ista.

Tijekom pola stoljeća supermaratona sudjelovao je niz trkača, organizatora, volontera i pratitelja, čije su osobne priče, uspjesi i izazovi obilježili pojedine utrke. Upravo su te priče temelj ove izložbe. Kroz 50 priča za 50 godina, izložba donosi svjedočanstva pojedinaca u različitim službenim i neslužbenim ulogama, ispričana iz osobne perspektive, često prožete emocijama, sjećanjima i doživljajima koji nadilaze samu sportsku dimenziju događaja. Na taj se način otkriva prava bit supermaratona — priča o sportu, upornosti i zajedništvu koje traje već pet desetljeća. Izložbom se predstavlja 36 predmeta iz fonda Gradskog muzeja Čazma te 21 predmet iz privatnog vlasništva.

Iako 2026. obilježavamo 50 godina supermaratona valja naglasiti da u tom razdoblju utrka nije održana tri puta – 1991. uslijed Domovinskog rata te 2020. i 2021. uslijed pandemije COVID-19.

Autorica izložbe je kustosica Gradskog muzeja Čazma Marina Junger Sokolović. Izložba ostaje otvorena do 30. travnja 2026., a možete je posjetiti u radno vrijeme Kulturnog centra uz slobodan ulaz.