BLIŽI SE

FOTO Budući ponos Zagreba polako počinje poprimati oblik stadiona: Evo kako danas izgleda 'Kranjča'

VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 21:31

Uz njega bit će izgrađen i novi trg, parking i prostori za koncerte

Bliži se dan kada će svjetlo vidjeti novi stadion u Kranjčevićevoj, najmoderniji u Hrvatskoj i prvi novi stadion u 50 godina koji će Zagreb dobiti. Prema planu, radovi na stadionu trebali bi biti gotovi do kraja ove godine, a zagrebačka Lokomotiva odlučila je pokazati kako stadion danas izgleda i po svemu sudeći, radovi idu točno po planu.

- S uzbuđenjem pratimo kako napreduju radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj. Veselimo se novom domu za naše Lokose u srcu Zagreba! - napisali su.

Novi stadion imat će kapacitet od 11 163 sjedećih mjesta, a nogomet će se igrati na terenu dimenzija 105 x 68 metara. Ispunjavat će sve uvjete UEFA-ine četvrte kategorije te će se na njemu moći igrati utakmice Lige prvaka i reprezentativne utakmice. Uz njega bit će izgrađen i novi trg, parking i prostori za koncerte.

Za Zagreb je nužno da se gradnja 'Kranjče' čim prije završi jer tek tada može krenuti rušenje i izgradnja novog stadiona na Maksimiru.
NK Lokomotiva novi stadion kranjčevićeva

