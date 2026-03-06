Trump šokirao izjavom: Evo koga planira napasti nakon Irana

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za CNN u petak ujutro da će Kuba "uskoro pasti". "Kuba će uskoro pasti, usput rečeno, nepovezano s ovim, ali i Kuba će pasti. Oni toliko žele sklopiti dogovor", rekao je u telefonskom intervjuu za CNN, govoreći o uspjesima američke vojske u svom drugom mandatu. "Oni žele dogovor, pa ću tamo poslati Marca (Rubia) i vidjet ćemo kako će to ispasti. Trenutačno smo stvarno usredotočeni na ovaj slučaj. Imamo dovoljno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina", dodao je, objašnjavajući da je Iran trenutačni prioritet.

O Kubi je dodao: "Gledam to već 50 godina i pala mi je ravno u krilo, zbog mene je pala, ali ipak je pala ravno u krilo. I ide nam jako dobro". Dan ranije Trump je u Bijeloj kući rekao da je samo "pitanje vremena" kada će se američki Kubanci moći vratiti u svoju domovinu, sugerirajući da je to sljedeća tema na dnevnom redu administracije nakon aktualnog rata s Iranom. "On radi odličan posao, a sljedeće će biti ono posebno s Kubom, to želimo napraviti", rekao je Trump u četvrtak, referirajući se na svog državnog tajnika. "On čeka. Ali kaže: ‘Prvo završimo ovo'. Mogli bismo sve raditi istodobno, ali tada se dogode loše stvari. Ako gledate zemlje kroz godine, kad sve radite prebrzo, dogode se loše stvari. Nećemo dopustiti da se ovoj zemlji dogodi nešto loše".