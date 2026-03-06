Slavlje za Italiju: Prva pobjeda Laure Pirovano u Svjetskom kupu

Pirovano je za stotinku sekunde bila brža od drugoplasirane Njemice Emme Aicher, a za 29 stotinki od Amerikanke Breezy Johnson, aktualne olimpijske pobjednice u spustu.

Najbolji rezultat sezone za Pirovano bilo je četvrto mjesto u spustu u Zauchenseeu u Austriji početkom siječnja, a na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo završila je peta u superveleslalomu i šesta u spustu.

Druga Talijanka Sofia Goggia, koja se nadala povratku u utrku za mali Kristalni globus u spustu, završila je na 16. mjestu (+90/100).

Amrikanka Lindsey Vonn, koja je na ZOI pala u utrci spusta i teško se ozijedila, i dalje je vodeća u poretku spusta s 400 bodova. Međutim opasno joj se približila Aicher koja nakon današnje utrke ima 386 bodova te Pirovano koja je na trećem mjestu s 336 bodova. Goggia je pala na sedmo mjesto i ima 255 bodova.

Amerikanka Mikaela Shiffrin koja ne vodi brze discipline, prva je u ukupnom poretku s 1.133 bodova, ali se Aicher i njoj približila na 139 bodova (994 bodova).

Ovaj spust u Val di Fossi se trebao održati u Crans-Montana krajem siječnja, alije odgođen bg loe vemena. U subotu skijašice voze još jedan spust u Val di Fassa, prije superveleslaloma u nedjelju.