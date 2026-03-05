Grade podmornice koje su prijetnja Americi? Pentagon u panici: 'Dramatično povećavaju kapacitete'

Kina ubrzano gradi nuklearne podmornice sljedeće generacije, uključujući Type 096, koje će moći lansirati balističke rakete s dometom dovoljnim da ciljaju velike dijelove američkog kopna, i to iz zaštićenih voda blizu kineske obale, upozorili su visoki američki pomorski obavještajci na saslušanju pred Kongresom. Prema izjavama kontraadmirala Mikea Brookesa, direktora obavještajnog ureda američke mornarice, nove kineske podmornice s balističkim raketama JL-4 ili JL-3 u naprednim varijantama, omogućit će Pekingu da drži SAD u dosegu iz Južnog kineskog mora ili Bohai zaljeva, daleko od američkih protupodmorničkih snaga i lovaca na podmornice. To predstavlja ključni korak naprijed u odnosu na trenutne Type 094 podmornice, koje mogu ciljati samo dijelove SAD-a iz prvog otočnog lanca (Japan–Tajvan–Filipini).

"Kina dramatično povećava kapacitete proizvodnje podmornica s manje od jedne nuklearne godišnje na znatno veće stope zahvaljujući novim brodogradilištima i infrastrukturi“, rekao je Brookes na saslušanju. Projekcija Pentagona je da će do 2035. Kina će imati oko 80 podmornica, od čega polovica nuklearnih.

Viceadmiral Richard Seif, zapovjednik podmorničkih snaga američke mornarice, dodao je da kineske podmornice sljedeće generacije (Type 095 i Type 096) uključuju napredne tehnologije, tiše su, imaju senzore, integraciju oružja i reaktore koje dovode u pitanje dugogodišnju američku podvodnu dominaciju. Do 2040. kineske podmorničke snage mogle bi „vjerodostojno osporiti američku regionalnu pomorsku dominaciju“, upozorio je, piše Wall Street Journal.

Peking gradi i 'veliki podvodni zid', mrežu senzora na morskom dnu, podmorskih kabela i bespilotnih sustava – kako bi bolje detektirao i pratio američke podmornice, povećavajući troškove i rizike za SAD u zapadnom Pacifiku.

Kina već ima najveću mornaricu po broju brodova, ali SAD još uvijek prednjači u kvaliteti, iskustvu i podvodnom ratovanju. Međutim, američka proizvodnja podmornica kasni, a pakt AUKUS (SAD–Velika Britanija–Australija) iz 2021. dodatno motivira Peking da ubrza razvoj. Brookes je naglasio da će kineske podmornice biti oceanske, sposobne za „trajnu prisutnost“ izvan perifernih voda, što mijenja stratešku ravnotežu u slučaju krize oko Tajvana ili Južnog kineskog mora. Dok Washington jača saveze i brodogradnju, Peking nastavlja s brzim modernizacijom – i sve to u sjeni aktualnih sukoba na Bliskom istoku, gdje se globalna pozornost trenutno usmjerava na Iran.