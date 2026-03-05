Naši Portali
NOVA GENERACIJA

Grade podmornice koje su prijetnja Americi? Pentagon u panici: 'Dramatično povećavaju kapacitete'

FILE PHOTO: Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.03.2026.
u 22:05

Viceadmiral Richard Seif, zapovjednik podmorničkih snaga američke mornarice, dodao je da kineske podmornice sljedeće generacije (Type 095 i Type 096) uključuju napredne tehnologije

Kina ubrzano gradi nuklearne podmornice sljedeće generacije, uključujući Type 096, koje će moći lansirati balističke rakete s dometom dovoljnim da ciljaju velike dijelove američkog kopna, i to iz zaštićenih voda blizu kineske obale, upozorili su visoki američki pomorski obavještajci na saslušanju pred Kongresom. Prema izjavama kontraadmirala Mikea Brookesa, direktora obavještajnog ureda američke mornarice, nove kineske podmornice s balističkim raketama JL-4 ili JL-3 u naprednim varijantama, omogućit će Pekingu da drži SAD u dosegu iz Južnog kineskog mora ili Bohai zaljeva, daleko od američkih protupodmorničkih snaga i lovaca na podmornice. To predstavlja ključni korak naprijed u odnosu na trenutne Type 094 podmornice, koje mogu ciljati samo dijelove SAD-a iz prvog otočnog lanca (Japan–Tajvan–Filipini).

"Kina dramatično povećava kapacitete proizvodnje podmornica s manje od jedne nuklearne godišnje na znatno veće stope zahvaljujući novim brodogradilištima i infrastrukturi“, rekao je Brookes na saslušanju. Projekcija Pentagona je da će do 2035. Kina će imati oko 80 podmornica, od čega polovica nuklearnih. 

Viceadmiral Richard Seif, zapovjednik podmorničkih snaga američke mornarice, dodao je da kineske podmornice sljedeće generacije (Type 095 i Type 096) uključuju napredne tehnologije, tiše su, imaju senzore, integraciju oružja i reaktore koje dovode u pitanje dugogodišnju američku podvodnu dominaciju. Do 2040. kineske podmorničke snage mogle bi „vjerodostojno osporiti američku regionalnu pomorsku dominaciju“, upozorio je, piše Wall Street Journal.

Peking gradi i 'veliki podvodni zid', mrežu senzora na morskom dnu, podmorskih kabela i bespilotnih sustava – kako bi bolje detektirao i pratio američke podmornice, povećavajući troškove i rizike za SAD u zapadnom Pacifiku. 

Kina već ima najveću mornaricu po broju brodova, ali SAD još uvijek prednjači u kvaliteti, iskustvu i podvodnom ratovanju. Međutim, američka proizvodnja podmornica kasni, a pakt AUKUS (SAD–Velika Britanija–Australija) iz 2021. dodatno motivira Peking da ubrza razvoj. Brookes je naglasio da će kineske podmornice biti oceanske, sposobne za „trajnu prisutnost“ izvan perifernih voda, što mijenja stratešku ravnotežu u slučaju krize oko Tajvana ili Južnog kineskog mora. Dok Washington jača saveze i brodogradnju, Peking nastavlja s brzim modernizacijom – i sve to u sjeni aktualnih sukoba na Bliskom istoku, gdje se globalna pozornost trenutno usmjerava na Iran.
Ključne riječi
Podmornice SAD Kina

Komentara 6

Pogledaj Sve
AN
Anteknez1970
15:44 05.03.2026.

Koloko neko triba biti malouman da pomisli sa moze biti ispred Amerike mogu graditi što žele ali kaskaju samo 50 god za Amerikom

PU
purger58
22:44 05.03.2026.

Pa ova je bolje informirana od Trumpa. Jadni ameri ne mogu dosegnuti kinu nikako.

KL
klopek
22:47 05.03.2026.

Koji bombasticni naslovi, velika panika je uhvatila Pentagon. to samo mogu napisati pl...se...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

