VIDEO Kraj DRS-a i početak ludila: Vozači F1 sada kao da igraju PlayStation u bolidu – tko će se prilagoditi?

Urednici Večernjeg lista Dario Markas i Danijel Lijović najavili su novu sezonu Formule 1, i što možemo očekivati u prvoj utrci u Australiji. Prvi slobodni treninzi dali su nam neke prve pokazatelje, ali prije svega treba podsjetiti što se zapravo promijenilo u odnosu na prethodne sezone – i to najvidljivije na samim bolidima.

"Bolidi su sada manji i kompaktniji: kraći su za oko 20 cm, uži za desetak centimetara, a osovine su bliže jedna drugoj. Gume su također uže – stražnje za 3 cm, prednje za 2,5 cm. Cilj je bio napraviti agilnije automobile koji bi trebali lakše pretjecati, posebno na uskim uličnim stazama poput Monaka ili Bakua. Možda će sada u Bakuu biti manje onih sudaranja u zid i onoga kako se vole nalijepiti jedan drugome, a ovo su najočitije promjene", rekao je Lijović.

Dario Markas istaknuo je da je možda najveća promjena u motoru. "Sada je omjer snage između benzinskog motora s unutarnjim izgaranjem i električnog dijela otprilike 50:50. Električna komponenta (MGU-K) znatno je pojačana, a MGU-H je uklonjen. Više nema klasičnog DRS-a ni dizanja stražnjeg krila na ravninama. Umjesto toga uvedena je aktivna aerodinamika – i prednje i stražnje krilo se pomiču (postoje dva moda: za ravnine i za zavoje), a vozači imaju „overtake mode“ ili „boost mod“ koji mogu koristiti strateški. Energija se skuplja u zavojima (rekuperacija), a otpušta kad to vozač odluči. Mnogi vozači kažu da će to jako pogodovati mlađim naraštajima koji su odrasli uz PlayStation i brzo baratanje mnoštvom tipki i postavki. Bit će tu puno posla prstima i preciznog upravljanja baterijom. Na prvim treninzima vidjeli smo i neke probleme pri izlascima iz boksa – vozači su se žalili na ponašanje bolida pri niskim brzinama. Zato je uvedena nova procedura: pet sekundi plavog svjetla prije paljenja crvenih svjetala na startu kako bi vozači imali više vremena dovesti motor u optimalni režim i krenuti brzo."

Aston Martin, nažalost, veliko je razočaranje. "Adrian Newey, čovjek koji je napravio najviše pobjedničkih bolida u povijesti. Evo tu na stolu imamo Neweyevu knjigu 'How to build a car' i znam kolegu koji govori da će sada spaliti ovu knjigu nakon što Newey nije poslušao sam svoje savjete. No bolid izgleda kao traktor – trese se, spor je i daleko od konkurentnosti. Veliki dio krivnje vjerojatno leži u odluci da se prelazi s Mercedesova motora na Hondin. Mnogi inženjeri su otišli u Red Bull nakon što je Honda najavila odlazak iz F1, pa Aston trenutačno pati."

Lijović kaže da je vrlo skeptičan prema tvrdnjama da je Red Bull znatno stišao bolid nakon što su zasjali prvih dana testiranja u Barceloni. "Možeš nešto malo skrivati prije prvih testiranja, ali kada dođu slobodni treninzi, tada je važno uvjeriti se u postavke i odabrati najbolju kombinaciju. Max nakon prvog testiranja nije baš puno skakao. Na prvom slobodnom treningu dobro je krenuo, bio je treći, ali u drugom sam vidio zaostatke i veće od sekunde. To može biti posljedica nekih trenutačnih postavki, a neki insajderi govore da je Red Bull zapravo jako blizu. Ja se nadam da će doista biti tako, ali lako se može dogoditi da opet bude hvatanja pola sekunde zaostatka, kakav je imao za McLarenom na početku prošle sezone. McLaren je tada hvatao svojim talentom i fascinantno se držao u utrci do kraja prvenstva.“

"Dobro je da je Hadjar odličan, bio je izvrstan u Racing Bullsima. Često se govori da samo Max Verstappen može voziti Red Bull, odnosno da je Max takav vozač da će se bolid dizajnirati isključivo za njega. No očito je da je taj bolid vrlo težak za vožnju. Čini se da Hadjar ima neke karakteristike slične Maxovima, zbog čega bi se mogao lakše snaći u takvom bolidu“, zaključio je Lijović.

"Ferrari je na testiranjima i prvim treninzima izgledao jako dobro – možda i najbolje posložen paket. Doveli su inženjere iz WEC-a (gdje su Ferrarijevi sportski automobili osvajali titule), vidljive su inovacije na bolidu, motor je snažan. Startna pozicija im je odlična, ali Ferrari nas je već toliko puta razočarao – dobro krene, a onda tijekom sezone gubi tempo jer ne razvija bolid dovoljno brzo. Zato ostajem oprezan i konzervativan: ako nastave s ovim tempom inovacija, imaju šansu za naslov. Ali ne vjerujem dok ne vidim da su to uspjeli održati cijelu godinu", kazao je Markas.

Mercedes prema mnogima favorit. Ima izvrstan motor – iskoristili su rupu u pravilima pa testiraju na sobnoj temperaturi, što im daje prednost na početku sezone (kasnije će se to promijeniti na testiranje na radnoj temperaturi pa će morati smanjiti snagu). "Voze George Russell (već iskusan) i mladi Kimi Antonelli, kojeg mnogi vide kao budućeg prvaka i nasljednika Lewisa Hamiltona. Prvi treninzi pokazuju da nisu miljama ispred kao Mercedes 2014., nego da su četiri najjače momčadi relativno blizu. To garantira uzbudljivu sezonu, ali bez velikih iznenađenja poput Brawna 2009.", kazao je Markas

Najviše su se uoči sezone spominjali Mercedes i Ferrari, no Lijović ne misli da će McLaren toliko pasti. "Norris je sada opušteniji i prilikom osvajanja naslova dokazao je da svojom vožnjom može ući u pravi niz, a ne pobijediti tek u jednoj ili dvije utrke. Zato ne mislim da su u McLarenu spavali niti da je Mercedes razvojem otišao toliko daleko od njih. Piastri će sigurno biti jači. Prošle sezone bilo je dosta unutarnjih borbi, a znamo i da su timske taktike u nekim trenucima išle više na ruku Norrisu, na štetu Piastrija. Zak Brown je u konačnici mogao odlučiti tko će biti prvak", upozorio je Lijović.

U emisiji možete još pogledati što Lijović i Markas kažu o ostalim momčadima i što prognoziraju za kraj sezone i prvu utrku u Australiji. Emisiju možete naći gore u članku.