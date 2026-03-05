VIDEO/FOTO Stigla zastrašujuća prijetnja Iranaca: 'Zapamtite moje riječi'; Oglasili se i o raketi ispaljenoj prema Turskoj

Iran je ispalio više raketa prema Izraelu

Više od 1000 osoba je ubijeno u Iranu od početka napada

Krenuli Repatrijacijski letovi s Bliskog istoka

Tijek događaja: 8:17 - Proameričke, iranske kurdske snage sa sjedištem u Iraku pripremaju oružane jedinice koje bi mogle ući u Iran, stvarajući potencijalno novu frontu u već rastućem sukobu, prema iračkim dužnosnicima i visokim članovima iranskih kurdskih skupina. CIA je prethodno davala lako naoružanje iranskim kurdskim snagama kao dio tajnog programa destabilizacije Irana, napora koji je započeo prije trenutnog rata, prema ljudima upoznatim s tim naporima. No, na brifingu u srijedu, Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, izjavila je da su izvješća da je predsjednik Trump pristao na bilo kakav plan da Kurdi pokrenu pobunu u Iranu "potpuno lažna". Američko-izraelska bombarderska kampanja u Iranu koja je započela u subotu ubila je vrhovnog vođu zemlje i druge visoke dužnosnike. Također je ciljala vladine i sigurnosne objekte diljem zemlje, uključujući i iransko-iračku granicu. Američki dužnosnici raspravljaju o korisnosti kurdskog upada dok se borbe intenziviraju, prema izvorima upoznatima sa situacijom, piše New York Times.

7:45 - Iranske oružane snage negirale su ispaljivanje rakete prema Turskoj koju je jučer oborio NATO, rekavši da Teheran poštuje suverenitet zemlje. NATO-ovi sustavi protuzračne raketne obrane iznad istočnog Mediterana oborili su balističku raketu dok se kretala prema turskom zračnom prostoru nakon prolaska kroz Siriju i Irak, priopćila je Ankara. Kao odgovor, NATO je osudio iranske "neselektivne napade diljem regije".

7:35 - Najmanje sedam tankera s naftom koji prevoze ključne južnokorejske zalihe ne mogu proći kroz Hormuški tjesnac dok bjesni sukob u regiji, rekao je u četvrtak za CNN ured južnokorejskog zastupnika Kim Young Baea. Kim je to izjavio nakon hitnog sastanka s članovima parlamenta i glavnim industrijskim igračima, uključujući Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG, HD Hyundai Oil Bank, SK, GS Caltex i Hanwha Ocean. Iran je zaprijetio napadom na sve brodove koji pokušaju proći Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi 20% svjetske nafte. Kim je rekao da su brodovi koji prevoze milijune barela sirove nafte namijenjene Južnoj Koreji zaglavljeni, što prijeti potencijalnim nestašicama opskrbe, te je pozvao vladu da intervenira kako bi ojačala energetsku sigurnost.

7:23 - Izraelska vojska tvrdi da je započela "val velikih napada" na Teheran, usmjerenih na "infrastrukturu iranskog terorističkog režima". Eksplozije su se čule u glavnom gradu, kao i u sjeverno-centralnom gradu Karaju, ubrzo nakon objave IDF-a.

7:17 - Iran je upozorio na posljedice nakon što je američka podmornica jučer torpedirala i potopila iranski ratni brod. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je da je Iris Dena, koja je prevozila 130 mornara, bila "gost indijske mornarice". "SAD su počinile zločin na moru", rekao je. Upozorio je: "Zapamtite moje riječi: SAD će gorko požaliti zbog presedana koji su postavile." Američko ministarstvo obrane objavilo je video koji prikazuje trenutak kada je torpedo pogodio mjesto nekoliko sati nakon incidenta...

7:08 - Iran navodno prijeti da će ciljati izraelski nuklearni poligon Dimona. Prema novinskoj agenciji ISNA, lokacija će biti meta napada ako Izrael i SAD budu tražili promjenu režima u Iranu. Iran tvrdi da je s tri rakete gađao sjedišta kurdskih skupina u iračkom Kurdistanu, javlja novinska agencija IRNA. To dolazi nakon izvješća u srijedu navečer da se iranski Kurdi u Iraku pripremaju za kopnenu invaziju na Iran. U srijedu je Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, demantirala izvješća da će SAD naoružavati kurdsku miliciju.

7:03 - Katar je započeo evakuaciju stanovnika koji žive u blizini američkog veleposlanstva u Dohi kao privremenu mjeru opreza, prema katarskom ministarstvu unutarnjih poslova. "Osiguran im je odgovarajući smještaj kao dio potrebnih preventivnih mjera“, priopćilo je Ministarstvo u izjavi za X. To se događa nakon što su ovog tjedna dronovima napadnuta američka veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, te američki konzulat u Dubaiju. Američki State Department ovog je tjedna izdao upozorenje američkim građanima da odmah napuste Bliski istok, čak i nakon što su mnogi letovi iz regije otkazani ili obustavljeni. Američka vlada nastoji rezervirati čarter letove za američke građane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu te nastoji pomoći ljudima koji su ostali negdje drugdje da rezerviraju karte za komercijalne letove. Dužnosnik američkog State Departmenta rekao je da se od 28. veljače s Bliskog istoka vratilo oko 17.500 građana.

Ruski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) Arctic Metagaz u plamenu nakon napada pomorskih dronova u Mediteranu, Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7:00 - Tanker u blizini obale Kuvajta pogođen je "velikom eksplozijom", prema podacima Ujedinjene kraljevske pomorske trgovinske operacije (UKMTO). "U vodi se nalazi nafta iz teretnog tanka koja bi mogla imati utjecaj na okoliš, brod je ušao u vodu, nema prijavljenih požara, a posada je sigurna i dobro", rekla je agencija za pomorsku sigurnost.

06:50 - Najmanje 1114 civila u Iranu ubijeno je od početka rata u subotu, prema američkoj novinskoj agenciji aktivista za ljudska prava (HRANA). Taj broj uključuje 183 djece, većinom mlađe od 10 godina, prema najnovijim podacima koje je HRANA objavila u četvrtak. Organizacija još uvijek radi na provjeri više od 900 prijavljenih smrtnih slučajeva.

06:40 - Izraelski napadi koji su se odvijali noću i u četvrtak pogodili su nekoliko zapovjednih centara u libanonskom glavnom gradu Bejrutu koji pripadaju militantnoj skupini Hezbollah koju podržava Iran, prema Izraelskim obrambenim snagama. IDF je napad opisao kao "val napada temeljenih na obavještajnim podacima", rekavši da je jedan od zapovjednih centara koristila zračna jedinica Hezbollaha.

Izrael je cijeli tjedan napadao dijelove zemlje, nakon što je vojna skupina koju podržava Iran ispalila projektile iz Libanona na Izrael. IDF je izdao naredbe za evakuaciju desetaka sela i naselja u južnom Libanonu, kao i u blizini Bejruta. Izvan Irana, Libanon je imao najveći broj poginulih od posljednjeg bliskoistočnog požara.

06:30 - Izraelska vojska tvrdi da je Iran ispalio nekoliko projektila prema Izraelu u ranim jutarnjim satima četvrtka, ali nije bilo neposrednih izvješća o žrtvama, izvijestio je AFP, pozivajući se na hitnu službu te zemlje. Tri odvojena upozorenja izdana su u dva sata, a novinari Agence France-Presse čuli su eksplozije u Jeruzalemu, ali vojska je od tada odobrila ljudima da napuste skloništa.

06:15 - Izraelska vojska u srijedu je objavila da je od početka aktualnog vala napada u Iranu uništila oko 300 iranskih raketnih lansera. Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana.

Izrael se i u srijedu suočio s nekoliko uzbuna zbog raketnih napada. Prema Shoshaniju, Iran sada ponekad prema Izraelu ispaljuje samo pojedinačne rakete, umjesto više njih odjednom. U subotu, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli napade na ciljeve u Iranu, iz Irana je prema Izraelu ispaljeno "mnogo desetaka" raketa, rekao je.

Ukupno je Iran do sada lansirao "nekoliko stotina" raketa diljem regije, prema riječima vojnog glasnogovornika. Shoshani je već u utorak izjavio da iranska vatrena moć slabi. Izraelska vojska je prvi put od početka kampanje također objavila da je napala "vojne ciljeve" u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.