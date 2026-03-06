Naši Portali
Skijaški skokovi

Pobjeda Nijemca Raimunda, Prevc diskvalificiran

FIS Ski Jumping World Cup
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 17:09

Raimund je u Lahtiju slavio sa 129.3 boda, Tschofenig je imao 128,6, a Bugarin Zografski, kojem je ovo prvo postolje u Svjetskom kupu, 127,2

Njemački skijaški skakač Philipp Raimund ostvario je  prvu pobjedu u Svjetskom kupu,  Daniel Tschofenig završio je drugi, 0,7 bodova iza, a Bugarin Vladimir Zografski završio je treći, dok je Slovenac Domen Prevc diskvalificiran. 

Raimund je u Lahtiju slavio sa 129.3 boda, Tschofenig je imao 128,6, a Bugarin Zografski, kojem je ovo prvo postolje u Svjetskom kupu, 127,2

U današnjem skraćenom natjecanju sa samo jednom serijom, Prevc je prvo uvjerljivo preskočio svu konkurenciju i imao je 9,5 bodova prednosti ispred Nijemca Philippa Raimunda, ali ga je žiri diskvalificirao nakon skoka zbog duljine skija. 

Prevc vodi u ukupnom poretku sa 761 bodom prednosti, a preostalo je osam pojedinačnih disciplina i 100 bodova za pobjednika svake od tih disciplina.

Prevc je također na korak od osvajanja skakačkog 'grand slama'. Istovremeno je osvojio svih pet velikih naslova u skijaškim skokovima. Prvi skakač ove zime je svjetski prvak u skijaškim skokovima i letovima, prošli mjesec osvojio je olimpijsko zlato na velikoj skakaonici, a u siječnju Zlatnog orla, a danas je dodao i veliki Kristalni globus.

Do sada je to uspio samo legendarni Finac Matti Nykänen u 80-ima. Međutim, Prevcu je za to bila potrebna samo jedna godina.Njegova mlađa sestra Nika Prevc je današnjom 16. pobjedom sezone, postala rekorderka.

Rezultat, Lahti (jedna serija):

1. Philipp Raimund (Njem) 129,3 (122,5 m)

2. Daniel Tschofenig (Aut) 128,6 (124,5)

3. Vladimir Zografski (Bug) 127,2 (124,5)

4. Gregor Deschwanden (Švi) 126,7 (124)

5. Antti Aalto (Fin) 126 (123)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 124,8 (122) ...


Svjetski kup (23/30):

1.  Domen Prevc (Slo) 1814

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1093

3. Ren Nikaido (Jap) 921

4. Daniel Tschofenig (Aut) 899

5. Philipp Raimund (Njem) 898 ...

Ključne riječi
Skijaški skokovi Domen Prevc

