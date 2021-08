Borba za vlast u Sportskom savezu grada Zagreba

Nikola Dragaš, predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba, sazvao je za danas sjednicu Upravnog odbora. No, pitanje je hoće li se ta sjednica uopće održati. Kako bi sve odluke bile pravovaljane, mora biti najmanje sedam članova.

– Ne znam koliko će se ljudi odazvati, nadam se dovoljno. Opet, ako nas ne bude dosta, onda ću održati konferenciju za medije i iznijeti sve što se događalo u posljednjih nekoliko mjeseci. A prljavog veša ima koliko hoćete – rekao je Dragaš.

Ono što se događa jest činjenica da Dragašu istječe mandat u prosincu ove godine te da se, kako je sam rekao, neće kandidirati za novi. Novi kandidat je Vjekoslav Šafranić, nekadašnji sjajni karatist, iza kojeg stoji većina članova sadašnjeg Upravnog odbora. Kako Grad Zagreb radi proračun za 2022. godinu u rujnu, nova postava želi da u pregovore uđu oni, a ne Dragaš koji ionako odlazi. I zato je Nadzorni odbor sazvao Upravni odbor prije nekoliko tjedana i donio odluku da se izbori naprave što prije, krajem kolovoza.

Dvije 59. sjednice?

– Na današnjem dnevnom redu samo su dvije točke – godišnje izvješće o radu glavnog tajnika SSZG-a i neovlašteno sazivanje 59. sjednice Upravnog odbora članova Nadzornog odbora. Mislim da Nadzorni odbor nije imao pravo sazvati sjednicu Upravnog odbora. O toj sjednici uopće nisam bio obaviješten, kao ni glavni tajnik ni zamjenik glavnog tajnika. U to smo vrijeme sva trojica bila na godišnjem odmoru, a prije nego što sam otišao pitao sam našu pravnicu može li Nadzorni odbor sazvati sjednicu. Rekla mi je da ne može. Odjednom je promijenila mišljenje – kaže Dragaš.

Nova struja nudila je Dragašu rješenje da ode na miran način. Pitali su ga otvoreno želi li se kandidirati za novi mandat, a Dragaš je odlučno rekao da neće. Kako se o proračunu razgovara u rujnu, a riječ je o 135 milijuna kuna, nova struja želi biti spremna i želi da novi predsjednik uđe u pregovore. Ipak nije to mali novac, to je novac o kojem ovise stotine zagrebačkih trenera, samo ih u Zagrebačkom nogometnom savezu ima više od osamdeset.

– Nudili su mi da dam ostavku. To nije moj stil. To nisam želio. I nakon što sam prospavao noć rekao sam im moju konačnu odluku – ne želim otići na taj način. Ne želim da poslije pričaju kako sam pobjegao. Tko zna što bi mi sve prikvačili. Primjerice, sada mi spočitavaju zašto dobivam 3000 kuna za lokalnu vožnju. Nevjerojatno, isti ti ljudi koji mi to sad spočitavaju nudili su mi 5000 kuna. Rekao sam da je 3000 kuna dovoljno – kaže Dragaš.

Nikola je stari tip sportaša – pravica prije svega. Želi da sve bude po pravilu.

– Nemam ništa protiv da se izvanredna skupština napravi ranije, mislim da je prvi termin sredinom listopada. I stići ću kao gospodin. No, nekima se očito nekamo žuri pa me se žele što brže riješiti. Ali ne dam se ja. Uvijek sam bio borac kako na kuglani tako i poslije kao sportski djelatnik – kaže vidno potreseni Dragaš.

Nije tajna da je Nikola Dragaš imao ozbiljan sukob sa Zdenkom Antunovićem, glavnim tajnikom SSGZ-a. Jedno vrijeme nisu ni razgovarali, komunikacije nije bilo.

– Nema govora ni o kakvom puču. U Savezu već dulje vrijeme ništa ne funkcionira onako kako treba. Ovo što Dragaš saziva danas Upravni odbor nema veze ni s čim. Pa mi smo 59. sjednicu već održali. Problem je što Nikola nikako neće ni kontaktirati s novim gradonačelnikom – rekao je Šafranić.

Slična situacija dogodila se nedavno u Hrvatskom nogometnom savezu kada je smijenjen Davor Šuker prije kraja svog mandata, koji je također izlazio u prosincu. Ali, Šuker se nije bunio zbog prijevremenog odlaska.

Neće me nitko slomiti

– Ma nemam ništa ni protiv koga, neka bude predsjednik tko bude. Ne znam hoće li se uspjeti kandidirati Tomislav Paškvalin jer je Šafranić pridobio potpise većine Saveza. Čak sam oprostio i Zdenku Antunoviću sve. Jer tako sam naučen – praštati. Kada sam ga pitao hoće li doći danas na sjednicu Upravnog odbora, rekao je da neće jer je na odmoru. Zanimljivo je da su trenutačno na odmoru svi glavni ljudi Sportskog saveza grada Zagreba, glavni tajnik, pravnica, osoba zadužena za financije. Nikoga nema. A glavni tajnik me baš lijepo minirao kada sam želio napraviti sjednicu Upravnog odbora uživo, nakon što se mjesecima nismo vidjeli. U posljednji trenutak je rekao da će Upravni biti elektronički – rekao je Dragaš.

Ipak, stekli smo dojam da se sve moglo riješiti mirnim putem...

– Da, bio sam s “pučistima” na nekakvom ručku, ali ponavljam, oni su htjeli da ispadne da dam ostavku pa da brzo mogu izabrati novog predsjednika. Na takav način nisam želio niti bih ikada otišao. Mogu im samo poručiti – nećete me slomiti ma koliko god iza vas bilo pravnika. Znam svoja prava – ne da se Dragaš.

Bit će zanimljivo hoće li se Marko Jakopović, dopredsjednik Sportskog saveza grada Zagreba, danas pojaviti na sjednici koju je sazvao predsjednik. Onu 59. je vodio kao zamjenik.

– Molio sam ga da ne vodi taj sastanak, najprije je rekao da neće, a na kraju ga je vodio i čak je potpisao sve odluke koje su donesene – kaže Dragaš.

U svakom slučaju zagrebački sport i sportaši ne smiju trpjeti jer sredstva neće dolazi na vrijeme. Sva natjecanja počinju već u rujnu, a velik je broj amaterskih klubova, a ponajviše u nogometu, čija egzistencija ovisi samo o novcu koji Sportski savez grada Zagreba raspodjeljuje preko Zagrebačkoga nogometnog saveza...