IMA 41 GODINU

Lindsey Vonn postala najstarija pobjednica u povijesti Svjetskog kupa

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Stefan Wermuth/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
12.12.2025.
u 13:02

Američka 41-godišnja skijašica Lindsey Vonn postala je najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu, popevši se na najviše mjesto pobjedničkog postolja na spustu u švicarskom St. Moritzu, gdje je u petak "pomela" konkurentice i došla do prve pobjede nakon više od sedam i pol godina

Prijašnji rekorder, legendarni Švicarac Didier Cuche, imao je 37 godina kad je ostvario svoju posljednju pobjedu u Svjetskom kupu, na superveleslalomu u Crans Montani 2012.

Prije današnjeg trijumfa američke skijašice, najstarija pobjednica u ženskoj konkurenciji bila je Talijanka Federica Brignone, koja je u ožujku ove godine, kao 34-godišnjakinja, slavila u superveleslalomu u La Thuileu.

Vonn je u petak bila jedina koja je uspjela 2,5 kilometra staze Corviglia svladati za manje od 90 sekundi, postavivši vrijeme od jedne minute i 29.63 sekundi koje joj je donijelo 83. pobjedu u karijeri, a 44. u spustu. Ovo joj je druga spustaška pobjeda u St. Moritzu. Prvu je ostvarila 2012., a još je triput je na ovom skijalištu bila najbrža u superveleslalomu te jednom slavila i u alpskoj kombinaciji.

Posljednju pobjedu u Svjetskom kupu prije današnjeg trijumfa Vonn je ostvarila u ožujku 2018., također u spustu, na završnici Svjetskog kupa u švedskom Areu.

Jedina koja se pobjedničkom vremenu Lindsey Vonn uspjela približiti na manje od jedne sekunde, iznenađujuće je bila 24-godišnja Austrijanka Magdalena Egger. Sa startnim brojem 27 došla je do prvog postolja u karijeri u Svjetskom kupu zaostavši za pobjednicom 98 stotinki.

I treće mjesto je osvojila austrijska skijašica, iskusna 33-godišnjakinja Mirjam Puchner, koja je za Vonn zaostala već više od jedne sekunde (+1.16), ali joj je to bilo dovoljno da se po deveti put nađe na postolju u karijeri.

Nakon osam od 37 utrka iz kalendara Svjetskog kupa u vodstvu je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 458 bodova. Na drugom mjestu je albanska predstavnica Lara Colturi s 302 boda, a na trećem mjestu je Novozelanđanka Alice Robinson s 294. Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je s 218 bodova na devetom mjestu u redoslijedu za Veliki kristalni globus.

Skijašice će u subotu u St. Moritzu voziti još jedan spust, a u nedjelju je na rasporedu prvi superveleslalom u novoj sezoni Svjetskog kupa.
Skijanje Lindsey Vonn

Komentara 1

IS
istokdole
13:07 12.12.2025.

E to je pothvat! Bravo Lindsay, žensko tijelo je u tom godinama već toliko izračunamo, posebno njeno s onom zamjenom koljena...uf...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

