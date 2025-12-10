Naši Portali
BREAKING
EVO ŠTO TO ZNAČI

FIS ublažio stav prema Rusiji i Bjelorusiji: Njihovim sportašima odobrili neutralan status

CHN, Olympische Winterspiele, Peking 2022
EXPA/ Pressesports/ Sebastien Boue
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
10.12.2025.
u 16:00

Međunarodna skijaška federacija (FIS) je u srijedu objavila popis s imenima šestero bjeloruskih i troje ruskih sportaša kojima je odobren neutralan status i omogućen nastup na natjecanjima koja su kvalifikacijska za Zimske olimpijske igre u Milanu/Cortini 2026

Sportski arbitražni sud (CAS) je svojom nedavnom presudom omogućio nastupe bjeloruskih i ruskih predstavnica i predstavnika na natjecanjima pod okriljem FIS-a. Prema presudi, sportaši iz ove dvije zemlje mogu se natjecati, ako ispunjavaju kriterije Međunarodnog olimpijskog odbora (MOK).

Neutralan status može se dodijeliti sportašima koji javno ne podržavaju vojnu invaziju na Ukrajinu i nemaju veze s vojnim ili državnim sigurnosnim agencijama. FIS je prihvatio odluku CAS-a i zatražio od svih sportaša koji su bili pogođeni zabranom nastupa da podnesu pojedinačne zahtjeve za neutralni status.

Na popisu sportaša kojima su odobreni zahtjevi je jedna bjeloruska alpska skijašica (Maria Škanova) te tri bjeloruske reprezentativke (Anastasija Andrijanava, Ana Derugo, Hana Huskova) i dvojica reprezentativaca (Ihar Drabiankov, Vladzislav Vaznjuk) u slobodnom skijanju. Hana Huskova je osvajačica zlatnog odličja u akrobatskim skokovima na Igrama 2018. u južnokorejskom Pyeongchangu. 

Za plasman na sljedeće Zimske olimpijske igre konkurirat će dvoje ruskih reprezentativaca u skijaškom trčanju (Savelji Korosteljev i Darija Nepriajeva) te jedna predstavnica u slobodnom skijanju (Anastasija Tatalina).

Ovaj popis nije konačan, a FIS će ga nadopunjavati u nadolazećim danima i tjednima, kako će završavati reviziju ostalih pristiglih zahtjeva.
Ključne riječi
FIS Bjelorusija Rusija

