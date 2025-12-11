Kostelić nije zaboravio što su mu napravili: Najviše ga pogodio gnjusni tekst koji će vas zgroziti

Jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena Ivica Kostelić poznat je kao veliki avanturist, ali u Crnoj Gori se našao u pogibeljnoj situaciji. Crnogorska vojska tada je spasila Ivicu i francuskog alpinista Mathieu Maynadiera koji su bili na kajakarenju. Olujno jugo izazvalo je valove visoke do četiri metra i prevrnulo Kostelićev kajak. Kostelić je plivao držeći se za kajak drugog člana ekspedicije u nemirnom moru.

- Kad se to dogodilo, tu večer, ja i Mathieu smo bili u bolnici i dugo smo pričali u noć. Rekao sam mu da će sutra sve ovo izaći u medijima i da će vidjeti kako će njegova ekipa reagirati na to, a kako će reagirati moja ekipa - prisjetio se Kostelić prilikom gostovanja u Podcast Inkubatoru.

- I sutra kad je ta vijest izašla van prvo smo pogledali u francuske medije i na njegove društvene mreže. Mislim da čak nisam našao ni jedan negativan komentar. Svi komentari su zapravo bili pozitivni, kako smo se uspjeli izvući, svaka čast - kazao je proslavljeni hrvatski skijaš.

- S moje strane su bili takvi komentari kakvi su bili. Naši narodi nisu isti. Najviše me pogodio jedan tekst u kojem je doslovno pisalo da ja nisam zaslužio da me se spasi - ispričao je Ivica Kostelić.