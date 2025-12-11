Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PROŽIVIO DRAMU

Kostelić nije zaboravio što su mu napravili: Najviše ga pogodio gnjusni tekst koji će vas zgroziti

Zagreb: Panel "Karijera nakon sporta" na konferenciji Sport Innovest 2025.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 17:18

Olujno jugo izazvalo je valove visoke do četiri metra i prevrnulo Kostelićev kajak. Kostelić je plivao držeći se za kajak drugog člana ekspedicije u nemirnom moru

Jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena Ivica Kostelić poznat je kao veliki avanturist, ali u Crnoj Gori se našao u pogibeljnoj situaciji. Crnogorska vojska tada je spasila Ivicu i francuskog alpinista Mathieu Maynadiera koji su bili na kajakarenju. Olujno jugo izazvalo je valove visoke do četiri metra i prevrnulo Kostelićev kajak. Kostelić je plivao držeći se za kajak drugog člana ekspedicije u nemirnom moru. 

- Kad se to dogodilo, tu večer, ja i Mathieu smo bili u bolnici i dugo smo pričali u noć. Rekao sam mu da će sutra sve ovo izaći u medijima i da će vidjeti kako će njegova ekipa reagirati na to, a kako će reagirati moja ekipa - prisjetio se Kostelić prilikom gostovanja u Podcast Inkubatoru. 

- I sutra kad je ta vijest izašla van prvo smo pogledali u francuske medije i na njegove društvene mreže. Mislim da čak nisam našao ni jedan negativan komentar. Svi komentari su zapravo bili pozitivni, kako smo se uspjeli izvući, svaka čast - kazao je proslavljeni hrvatski skijaš. 

- S moje strane su bili takvi komentari kakvi su bili. Naši narodi nisu isti. Najviše me pogodio jedan tekst u kojem je doslovno pisalo da ja nisam zaslužio da me se spasi - ispričao je Ivica Kostelić. 

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
Hrvatska Crna Gora Skijanje Ivica Kostelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!