Dinamovci se nisu opterećivali Zvezdom, a junak pobjede kaže: Plaćam ručak

Jedan od junaka Dinamove pobjede nad Legijom (1:0) je Bartol Franjić koji je u 20. minuti zabio lijepi gol.

- Na kojoj god da sam poziciji, uvijek ću dati maksimum, a danas sam imao sreće da sam zabio gol s te defenzivnije pozicije. Prošli smo dalje, nema veće sreće od toga. Plaćam ručak Ivanušecu? Ma naravno, on je odigrao tu glavnu ulogu, dobro mi je to dodao, na meni je to bilo da pogodim - rekao je Franjić, prenose 24sata.

Utakmicu je prokomentirao i asistent Luka Ivanušec.

- Teška utakmica. Znali smo da će oni imati ovakvu podršku i mogu samo čestitati svojoj ekipi na borbenosti i trudu. Mislim da smo zasluženo prošli. Primio sam loptu, odigrao Majera, on mi je vratio, prošao sam dvojicu i vidio sam Bartola i podvalio mu lijevom nogom, a on je fantastično to zabio. Bilo je teško komunicirati u ovakvom ambijentu, dosta smo se teško čuli, navijači su baš bili glasni, ali eto, na kraju je bitna samo pobjeda!

Dinamo će u posljednjem pretkolu igrati sa Šerifom koji je izbacio Crvenu zvezdu.

- Nismo se opterećivali mogućim susretom sa Zvezdom. Mislili smo samo na Legiju, sad znamo da je to Šerif i idemo se spremiti - rekao je Ivanušec.

I Dominik Livaković je dao svoje viđenje utakmice.

- Još nije do kraja riješeno. Još imamo jedan okršaj i nadam se Ligi prvaka, ali napravili smo veliki uspjeh, ovo je bila teška utakmica gdje su oni imali vjetar u leđa, ali eto. Veliki napor cijele momčadi za obranu, sve je to bilo brzo i svaka čast dečkima. Idemo dalje! S obzirom što pokazujemo zadnje tri godine, ovakve europske sezone, stvarno se dobro prilagođavamo. Mi se samo koncentriramo na teren pa dalje što bude, malo smo u karanteni gledali Šerif, ali to je to... Šerif je dobra ekipa - rekao je Livaković.

A evo što trener Damir Krznar kaže o slavlju svoje ekipe.

- Zaslužena pobjeda. Momčad je radila, gorila, dala zadnji atom snage. Trojica su tražila izmjene, a smogli su snage do kraja, napravili sve. Legia nas je lomila zadnjih 20 minuta, ali odolijevali smo svemu. Moja je ocjena bila i ne samo moja da smo izvukli najtežeg mogućeg protivnika od četiri koja smo mogli dobiti - rekao je trener Dinama pa se osvrnuo na ambijent.

- Prava nogometna atmosfera bez obzira što su svi navijali za našeg protivnika. Naši igrači uživaju u toj atmosferi koja im daje vjetar u leđa.

Sada slijedi Šerif.

- Došli smo do svog prvog, osnovnog cilja, no sad kad smo već tu, idemo po Ligu prvaka - rekao je Krznar.