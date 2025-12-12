Legendarna Amerikanka slavila nakon gotovo osam godina: 'Konačno mogu skijati bez boli'

Lindsey Vonn ispisala je povijest svjetskog skijanja pobjedom u spustu u švicarskom St. Moritzu, postala je najstarija pobjednica u Svjetskom kupu. S 41 godinom, za četiri je godine nadmašila najstarijeg muškog pobjednika Švicarca Didiera Cuchea, a najstariju pobjednicu (Federicu Brignone) za čak sedam.

Vonn je tako stigla do svoje prve pobjede u Svjetskom kupu nakon gotovo osam godina čekanja. Posljednji put slavila je u švedskom Åreu u ožujku 2018. Zanimljivo je kako je svoju prvu pobjedu ostvarila još davne 2004.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo joj je bila i 83. pobjeda u Svjetskom kupu, 44. u spustu, te se tako približila legendarnom Ingemaru Stenmarku koji ima samo tri više. Podsjetimo, Vonn se skijanju vratila u prosincu prošle godine nakon što se prvotno umirovila nakon svjetskog prvenstva 2019. gdje je osvojila i medalju. Iako je htjela nastaviti skijati kako bi prestigla Stenmarka, u tom trenutku rekordera po broju pobjeda, Vonn se morala umiroviti zbog konstantnih problema s ozljedama.

Ključna promjena dogodila se kada je ugradila umjetnu protezu u problematično koljeno, a kada se Marcel Hirscher odlučio vratiti skijanju, Svjetski kup uveo je pozivnicu za prošle prvake što je ponukalo i Vonn da se ponovno krene natjecati. Sada joj se čekanje i isplatilo, a nakon što je pobjedom oduševila cijeli svijet nije krila koliko joj ovaj rezultat znači:

- Čula sam se telefonski s ocem i plakao je cijelo vrijeme, nikad ga u životu nisam čula da tako plače. On i cijeli moj tim bili su moja podrška i sad se naš rad isplatio - rekla je.

- Znala sam tijekom priprema da sam dobra, ali nikad ne možete biti sigurni prije nego završi prva utrka koliko je to dobro. Konačno sve funkcionira. Moja oprema je onakva kakva treba biti, mogu skijati kako želim - bez boli, bez ikakvih problema, glava mi je slobodna. To me jako, jako veseli - dodala je pa otkrila kako joj je cilj dobar plasman na Olimpijskim igrama u Cortini d' Ampezzo.

- Budući da mi je cilj veljača, moram štedjeti energiju kako bih ostala u dobroj formi. U posljednje vrijeme bilo je jako puno ozljeda i znam da moram biti oprezna, Ali ne osjećam da sam riskirala u pobjedničkoj vožnji i to je dobar osjećaj.