BIATLON

Matija Legović ponovno briljira u juniorskom Svjetskom kupu

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
12.12.2025.
u 11:52

Hrvatski biatlonski reprezentativac Matija Legović, prošlosezonski ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa, sjajno je započeo i novu sezonu u ovom natjecanju pobijedivši u sprintu (10 km) održanom u četvrtak u švicarskom Gomsu

Legović je pogodio svih deset meta i dionicu od 10 kilometara svladao za 22 minute i 32.1 sekunde. Iza 20-godišnjeg Hrvata poredala su se četvorica francuskih reprezentativaca. Drugo mjesto je osvojio Leo Carlier, koji je također bio bez promašaja, ali je bio sporiji od Matije za 12.7 sekundi, a treći je s dvije promašene mete i zaostatkom od 47.7 sekundi bio Antonin Delsol. Uz Legovića, u Gomsu je nastupio i 15-godišnji Mateo Gorupić. U svom debitantskom nastupu u juniorskom Svjetskom kupu osvojio je 104. mjesto u konkurenciji 115 biatlonaca.

U četvrtak su se u sprintu (7,5 km) natjecale i biatlonke, a pobijedila je Francuskinja Lou-Anne Dupont Ballet Baz. Hrvatska je imala dvije predstavnice: Ema Sobol je s tri promašaja osvojila 36. mjesto, zaostavši za pobjednicom dvije minute i 44.6 sekundi, dok je Legovićeva mlađa sestra Ines promašila šest meta i sa zaostatkom od pet minuta i 1.2 sekunde bila 71. u konkurenciji 100 natjecateljica. 

U Gomsu će biti održane još dvije utrke u obje konkurencije. U subotu je ponovno na rasporedu sprint, a u nedjelju će se biatlonci i biatlonke natjecati u disciplini "mass start".

U petak će u austrijskom Hochfilzenu biti održane sprint utrke za Svjetski kup u seniorskoj konkurenciji u kojima će Hrvatsku predstavljati Krešimir Crnković i Anika Kožica.
Ključne riječi
Biatlon matija legović

