BREAKING
OZBILJNA RAZMATRANJA

Na Olimpijske igre stižu novi sportovi? Uskoro pada odluka, evo koji su u igri

IOC Executive Board Press Conference in Lausanne
Mandoga Media
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
11.12.2025.
u 16:00

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) pričekat će do sljedećeg lipnja kako bi odlučio o uključivanju novih sportova u Zimske olimpijske igre 2030. u francuskim Alpama, rekla je njegova predsjednica Kirsty Coventry.

"Nastavit ćemo procjenjivati ​​sve postojeće discipline u programu Zimskih olimpijskih igara, kao i sve nove dodatne sportove, a odluka će biti donesena u lipnju", rekla je Zimbabveanka na konferenciji za novinare.

Međunarodni olimpijski odbor u početku je razmatrao objavljivanje popisa sportova na svom sastanku u prosincu 2025, no, odluka je odložena u skladu  sa širim procesom koji je Coventry započela otkako je u lipnju zamijenila Nijemca Thomasa Bacha na mjestu predsjednika MOO-a.

Bivša plivačica osnovala je radnu skupinu za program olimpijskih sportova kako bi proučila moguće uključivanje disciplina poput planinskog trčanja i ciklokrosa, koje su pod pokroviteljstvom međunarodnih federacija uključenih u Zimske olimpijske igre.

Međunarodne federacije zimskih sportova usprotivile su se tom potezu u studenom, tvrdeći da bi uključivanje ovih sportova "razvodnilo brend, baštinu i identitet" Zimskih olimpijskih igara.

Organizatori Igara 2030. također razmatraju uvrštavanje penjanja po ledu u olimpijski program, dok se i skijanje slobodnim stilom bori za mjesto, kao i skijaško planinarenje koje je već uvršteno u Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. kao novi sport.
Ključne riječi
zimski sportovi ZOI 2026.

