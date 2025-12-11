Crvena zvezda nakon 35 godina gostuje u Zagrebu, ovdje se radi velika priča

Odbojkaši Mladosti večeras će u Domu odbojke (20 sati) igrati prvu utakmciu 16-finala CEV kupa protiv beogradske Crvene zvezde.

- Ova dvorana je moj drugi dom, tu sam proveo svoje djetinjstvo jer su mi roditelji radili u klubu. Dok su neka druga djeca bila na igralištima, ja sam se igrao u dvorani. Doista me ogromne emocije vežu uz Dom odbojke i presretan sam što sam se vratio doma nakon 15 godina - reći će Tsimafei Zhukouski, kapetan Mladosti i jedan od povratnika na Savu, 195 cm visok organizator igre i jedan od najboljih odbojkaša koje je Hrvatska ikada imala.

Iskusni internacionalac nakon 15 godina vratio se u Dom odbojke gdje je i započeo svoju uspješnu karijeru. Igrao je u 13 vrhunskih klubova, u četiri odbojkaške zemlje, Rusiji, Poljskoj, Njemačkoj i ponajviše Italiji.

- Velika je razlika u klubu kada sam odlazio i sada. Prvenstveno u organizacijskom i financijskom smislu. Jer, kada sam odlazio iz Mladosti 2010. godine praktički nismo imali kune, ali smo ipak sve vrijeme cijenili rad, i znali da bez rada nema uspjeha. Sada vidim da je u klub uloženo i dosta novca, ali i truda, i po meni se ovdje radi jedna velika priča. Nadam se da ćemo je mi uspjeti održati. Očekujem stoga svake godine neki iskorak prema naprijed, a i dobra strana ovog projekta je činjenica da je puno igrača potpisalo višegodišnje ugovore."

Mladostaši su u dosadašnjem tijeku sezone odigrali 14 službenih utakmica, u četiri različita natjecanja, s doista impresivnim skorom 13-1 i tek osam izgubljenih setova! U domaćoj SuperSport Superligi na vrhu su sa skorom 8-0 (24-2), a u SuperSport Kupu Hrvatske Vinka Dobrića došli su do polufinala s dvije pobjede i bez izgubljenog seta. U CEV Challenge Cupu za sada imaju 2-0 (6-3), a jedini poraz je s početka sezone, kada su u prvom krugu MEVZA lige izgubili tijesno od austrijske momčadi AICH u pet setova (posljednji 13:15), nakon što su dan prije sa 3:0 pobijedili Mursu na njihovom terenu. Ove sezone Mladost je doista dominantna, momčad je puna samopouzdanja, a upravo to trebaju pred današnji dvoboj s Crvenom zvezdom.

Beograđani su u protekloj fazi Challenge Kupa svladali u dva susreta Ribola Kaštelu, koju je Mladost dobila 3:1 u domaćoj ligi. Kaštelani su kod kuće tijesno izgubili u pet setova, a u Beogradu u također neizvjesnom susretu, iako to rezultat možda ne sugerira (0:3). Crvena zvezda trenutno je peta u domaćoj ligi s 14 bodova, a ovog su vikenda tek u pet setova svladali desetoplasirano Jedinstvo. U susretu ranije, u polufinalu Kupa Srbije, izgubili su 1:3 od Subotice, koja je i vodeća u domaćem prvenstvu.

- Dočekujemo klub s ogromnom odbojkaškom tradicijom. Bit će to sigurno vrlo kvalitetna, ali i zahtjevna utakmica. Mi taj susret dočekujemo potpuno spremni, svi smo zdravi i željni još jedne dobre utakmice. Dat ćemo sigurno sve od sebe da pobijedimo u tom prvom susretu u našem Domu odbojke. Zato bih pozvao sve ljubitelje odbojke, i one koji je prate i one koji još nisu gledali odbojku uživo, da nas dođu podržati u naš Dom odbojke. Siguran sam da će se dobro zabaviti i svjedočiti još jednoj našoj velikoj pobjedi. Oni su uvijek naš sedmi igrač - rekao je Zhukouski koji igra u vrhunskoj formi pred svoj skorašnji 36. rođendan.

Trener Mladosti Fernando Munoz Benitez miran je prije dvoboja sa Zvezdom.

- Ovo je vrlo važna utakmica za klub i našu momčad, ali naravno i za naše suparnike koje vrlo cijenimo. Jasno nam je da protiv ovako kvalitetnog protivnika, ako želimo izboriti osminu finala Challenge Kupa moramo odigrati utakmicu na vrlo visokom nivou, agresivno i jako. U dobroj smo formi, imamo samopouzdanja i želimo nastaviti u tom ritmu. Ulaz u Dom odbojke je slobodan, a u slučaju da ste spriječeni doći na utakmicu, izravan prijenos je na Maxsportu od 20 sati.