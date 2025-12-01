Naši Portali
VRATIO SE

Bivši napadač Hajduka ponovno u HNL-u: Pronašao klub nakon pola godine

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.12.2025.
u 23:07

Bio je bez kluba od svibnja.

Aleksandar Trajkovski u svibnju ove godine napustio je Hajduk nakon dvije sezone te je do danas bio bez kluba. 33-godišnji napadač sada je ipak pronašao angažman i do kraja ove sezone nosit će dres zagrebačke Lokomotive, pišu Sportske novosti.

Makedonski reprezentativac već će se u utorak pridružiti novim suigračima i treneru Nikici Jelaviću na treningu. Iako je od svibnja bio bez kluba, nastupao je za reprezentaciju Sjeverne Makedonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te je upisao pet nastupa u tom razdoblju, posljednji je stigao 13. studenog. 

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

- Jako mi je drago da ću postati igrač Lokomotive, momčadi koju dovoljno poznajem kroz vrijeme koje sam proveo u HNL-u odnosno Hajduku. Do ovog dogovora došlo je tako da su se poklopile stvari, odnosno potreba Lokosa i moja, te se nadam da će ta suradnja biti od obostrane koristi - rekao je za Sportske novosti.

Nakon odlaska iz Hajduka, imao je neke ponude iz inozemstva, no do dogovora na kraju nije došlo te će do kraja sezone nositi dres Lokomotive. 

Za Hajduk je u 38 utakmica zabio 13 pogodaka i imao 10 asistencija, dok je za reprezentaciju Sjeverne Makedonije u 98 nastupa postigao 24 pogotka. Može igrati na pozicijama 'devetke' i lijevog krila.
Ključne riječi
NK Lokomoriva Hajduk Aleksandar Trajkovski

Kupnja