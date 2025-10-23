Naši Portali
KRUNO JURČIĆ ZA VEČERNJI

'Bio sam ljut, a znate li što mi je Sammir tada rekao? Šefe, ja ću ih sam pobijediti...'

Zagreb: Liga prvaka, play off, GNK Dinamo - Malmo
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
23.10.2025.
u 08:00

Nekadašnji trener Dinama, a danas uspješni trener egipatskog Pyramidsa prisjetio se kultne utakmice nakon koje je Dinamo izborio nstup u Ligi prvaka. S istim protivnikom, švedskim Malmöom igra i večeras

Dinamo ima veliku priliku napraviti ogroman korak prema nokaut fazi u Europskoj ligi. Malmö mu je suparnik u trećem kolu ovog natjecanja nakon što su plavi pobjedama protiv Fenerbahçea i Maccabija zauzeli prvo mjesto. Nije to tako sudbonosna utakmica kao što su bile dvije protiv istog protivnika 2011. godine kada je taj švedski klub bio posljednja prepreka Dinamu do skupine Lige prvaka. Tada je plave vodio Krunoslav Jurčić, danas superuspješni trener egipatskog Pyramidsa s kojim je prije nekoliko dana osvojio i afrički superkup, a prije toga je osvojio Ligu prvaka te egipatski kup. Stoga je red prvo čestitati Jurčiću na rezultatima koje je ostvario s klubom koji nema nimalo dugu povijest, a ni vojsku navijača kao pojedini egipatski klubovi.

Ključne riječi
Dinamo Liga prvaka malmo Sammir Krunoslav Jurčić

