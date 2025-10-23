'Bio sam ljut, a znate li što mi je Sammir tada rekao? Šefe, ja ću ih sam pobijediti...'

Dinamo ima veliku priliku napraviti ogroman korak prema nokaut fazi u Europskoj ligi. Malmö mu je suparnik u trećem kolu ovog natjecanja nakon što su plavi pobjedama protiv Fenerbahçea i Maccabija zauzeli prvo mjesto. Nije to tako sudbonosna utakmica kao što su bile dvije protiv istog protivnika 2011. godine kada je taj švedski klub bio posljednja prepreka Dinamu do skupine Lige prvaka. Tada je plave vodio Krunoslav Jurčić, danas superuspješni trener egipatskog Pyramidsa s kojim je prije nekoliko dana osvojio i afrički superkup, a prije toga je osvojio Ligu prvaka te egipatski kup. Stoga je red prvo čestitati Jurčiću na rezultatima koje je ostvario s klubom koji nema nimalo dugu povijest, a ni vojsku navijača kao pojedini egipatski klubovi.