Selma o Marku nakon pobjede plavog tima u duelu: 'Možda sam trebala biti grublja s njim'

U završnici intenzivnog slastičarskog izazova, u kojem su kandidati MasterChefa morali pripremiti niz deserata, žiri u sastavu chefova Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Marija Mihelja nije mogao sakriti razočaranje pojedinim izvedbama. „Imamo osjećaj da smo dobili nekompletne deserte“, rekao je Stjepan, ističući da je razina prikazanog znanja bila ispod očekivanja te da su pojedini tanjuri ostavili dojam nedovršenosti. Unatoč tome, razlike među timovima ipak su se pokazale presudnima u odluci o pobjedniku.

Plavi tim uspio je ostvariti blagu, ali u ovom slučaju značajnu prednost. „Malo bolji posao je odradio plavi tim“, objasnio je chef Stjepan, detaljnije pojasnivši razloge njihove prednosti: „U nečemu su bile razlike u nijansi, u nečemu ne, ali činilo nam se da ste bili skladniji kao tim i da je sve fluidnije teklo na radnim jedinicama. Isporučili ste nam bolje okuse, bolje teksture, kompletnija jela. Nije sve bilo tehnički savršeno odrađeno, Endrinin tart bi pohvalili, okus je bio iznenađujuće dobar.“ Ključna snaga plavog tima pokazala se u organizaciji, međusobnoj komunikaciji i dosljednosti u izvedbi.

Farmeri na mukama! Josip testira Kseniju, a Miljana odbila Dejanov poljubac: 'Nije mi padalo na pamet!'

Na drugoj strani, rasplet je posebno pogodio Marka, koji je kao voditelj tima preuzeo odgovornost za konačan ishod. „Žao mi je što sam druge ubacio u nominacije, za mene je lako“, rekao je uz vidnu grižnju savjesti. Njegova upornost da izvede tehnički zahtjevan element pokazala se dvosjeklim mačem. Nakon što je pokušao napraviti sferu čak sedam puta, Selma je komentirala: „Danas ta upornost nije rezultirala plodom kojim je trebala rezultirati. Ta situacija je sve odvukla u krivom smjeru“, a kasnije je nadodala i vlastite dvojbe u procjeni situacije: „Možda sam trebala biti grublja s Markom“.

U ovom izazovu posebno se istaknuo Krunoslav, čiji je desert žiri ocijenio pozitivno. „Tehnički i okusno je bilo dobro, ali vizualno ne“, komentirao je Mario, dok je Krunoslav zahvalno odgovorio: „Nisam ovo očekivao, hvala vam“, ističući pritom vlastito neiskustvo u pripremi deserata, ali i želju da ih nauči savladati. Situaciju je dodatno rezimirao Otto, zaključivši: „Rekao bih da žiri previše očekuje od ekipe koja nije radila slastice.“

Na kraju, Mark je jasno izrazio osjećaj odgovornosti za tijek izazova i njegov završetak. „Ja zaslužujem ići u stres test“, izjavio je, preuzimajući teret odluka i propusta koji su obilježili njegov tim. Ovime se zatvara jedno intenzivno slastičarsko poglavlje, u kojem su se isprepleli ambicija, pritisak, upornost i suočavanje s vlastitim granicama, a timovi će se sada usmjeriti prema izazovima koji slijede.