Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 245
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Selma o Marku nakon pobjede plavog tima u duelu: 'Možda sam trebala biti grublja s njim'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 23:30

Na drugoj strani, rasplet je posebno pogodio Marka, koji je kao voditelj tima preuzeo odgovornost za konačan ishod. „Žao mi je što sam druge ubacio u nominacije, za mene je lako“, rekao je uz vidnu grižnju savjesti. Njegova upornost da izvede tehnički zahtjevan element pokazala se dvosjeklim mačem

U završnici intenzivnog slastičarskog izazova, u kojem su kandidati MasterChefa morali pripremiti niz deserata, žiri u sastavu chefova Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Marija Mihelja nije mogao sakriti razočaranje pojedinim izvedbama. „Imamo osjećaj da smo dobili nekompletne deserte“, rekao je Stjepan, ističući da je razina prikazanog znanja bila ispod očekivanja te da su pojedini tanjuri ostavili dojam nedovršenosti. Unatoč tome, razlike među timovima ipak su se pokazale presudnima u odluci o pobjedniku.

Plavi tim uspio je ostvariti blagu, ali u ovom slučaju značajnu prednost. „Malo bolji posao je odradio plavi tim“, objasnio je chef Stjepan, detaljnije pojasnivši razloge njihove prednosti: „U nečemu su bile razlike u nijansi, u nečemu ne, ali činilo nam se da ste bili skladniji kao tim i da je sve fluidnije teklo na radnim jedinicama. Isporučili ste nam bolje okuse, bolje teksture, kompletnija jela. Nije sve bilo tehnički savršeno odrađeno, Endrinin tart bi pohvalili, okus je bio iznenađujuće dobar.“ Ključna snaga plavog tima pokazala se u organizaciji, međusobnoj komunikaciji i dosljednosti u izvedbi.

Farmeri na mukama! Josip testira Kseniju, a Miljana odbila Dejanov poljubac: 'Nije mi padalo na pamet!'
1/17

Na drugoj strani, rasplet je posebno pogodio Marka, koji je kao voditelj tima preuzeo odgovornost za konačan ishod. „Žao mi je što sam druge ubacio u nominacije, za mene je lako“, rekao je uz vidnu grižnju savjesti. Njegova upornost da izvede tehnički zahtjevan element pokazala se dvosjeklim mačem. Nakon što je pokušao napraviti sferu čak sedam puta, Selma je komentirala: „Danas ta upornost nije rezultirala plodom kojim je trebala rezultirati. Ta situacija je sve odvukla u krivom smjeru“, a kasnije je nadodala i vlastite dvojbe u procjeni situacije: „Možda sam trebala biti grublja s Markom“.

U ovom izazovu posebno se istaknuo Krunoslav, čiji je desert žiri ocijenio pozitivno. „Tehnički i okusno je bilo dobro, ali vizualno ne“, komentirao je Mario, dok je Krunoslav zahvalno odgovorio: „Nisam ovo očekivao, hvala vam“, ističući pritom vlastito neiskustvo u pripremi deserata, ali i želju da ih nauči savladati. Situaciju je dodatno rezimirao Otto, zaključivši: „Rekao bih da žiri previše očekuje od ekipe koja nije radila slastice.“

Na kraju, Mark je jasno izrazio osjećaj odgovornosti za tijek izazova i njegov završetak. „Ja zaslužujem ići u stres test“, izjavio je, preuzimajući teret odluka i propusta koji su obilježili njegov tim. Ovime se zatvara jedno intenzivno slastičarsko poglavlje, u kojem su se isprepleli ambicija, pritisak, upornost i suočavanje s vlastitim granicama, a timovi će se sada usmjeriti prema izazovima koji slijede.

Ključne riječi
Nova TV masterchef showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LJUBAV JE NA SELU

Đurđa nakon svađe napustila Željka, a Robertove dame ne prihvaćaju dobro Sanjin dolazak: 'Mi smo zanemarene'

Kad su stigli, Riva nije mogla sakriti iznenađenje, a Ankica se požalila da joj je pao tlak i ne osjeća se dobro. „Moglo bi se reći da je htjela privući malo pažnje“, smatrao je ipak farmer. Sanji je ponudio da spava u njegovoj sobi jer je mjesta u kući sve manje. „Sad moram kad si ti odlučio“, poručila je, no na kraju je ipak postala Rivina cimerica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!