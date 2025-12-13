FOTO Irena je imala 130 kg kada je ušla u 'Život na vagi', a pogledajte njezinu figuru sada

Irena Štetić Andrin mnogima je bila jedna od najomiljenijih natjecateljica showa "Život na vagi", čija životna priča i danas, godinama nakon sudjelovanja u emisiji, služi kao inspiracija. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Irena je još jednom dokazala da je prava kraljica transformacije, pokazavši figuru koja je rezultat nevjerojatnog truda, ali i ostvarenja snova. Irena pozira pred ogledalom u svom domu, odjevena u pripijenu crnu kombinaciju koja savršeno naglašava liniju njezinog tijela. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim; "Divnaaaaaa", "Topppp". Irena Štetić Andrin sudjelovala je u trećoj sezoni showa "Život na vagi" i kada je počela svoj put transformacije u RTL-ovom showu vaga je pokazivala 130 kilograma. Priznala je da su joj i najjednostavnije radnje predstavljale golem napor. Iza viška kilograma krila se priča o stresnim životnim razdobljima, uključujući i progonstvo tijekom Domovinskog rata, kada je hrana postala utjeha.

Njezina transformacija u showu bila je ništa manje nego spektakularna. Iz tjedna u tjedan, pred očima cijele nacije, Irena se topila, ali istovremeno postajala sve jača, kako fizički tako i mentalno. Svojom energijom, iskrenošću i empatijom osvojila je srca gledatelja i ostalih kandidata. Na kraju, vaga je pokazala nevjerojatnih 78 kilograma. Izgubila je čak 53 kilograma, nadmašivši sva očekivanja i dokazavši da je snaga volje najmoćniji alat koji posjedujemo.

Ipak, ono što je uslijedilo nakon showa pokazalo je Ireninu pravu veličinu. Kao utješnu nagradu osvojila je 50.000 kuna, iznos koji bi mnogi iskoristili za sebe. No, Irena je donijela odluku koja je ganula Hrvatsku – cijeli iznos donirala je na pet različitih adresa, organizacijama koje se brinu o nezbrinutoj djeci. Najveća nagrada za Irenu stigla je ipak nešto kasnije kada je rodila sina Viga.