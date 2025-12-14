Tko je pobjednica Dječjeg Eurosonga? Čudo od djeteta je već glumačka zvijezda

U spektakularnoj završnici natjecanja održanog sinoć u gruzijskoj prijestolnici Tbilisiju, Europa je dobila svoju novu glazbenu princezu. Mlada Francuskinja Lou Deleuze, sa svojom emotivnom baladom "Ce Monde" ("Ovaj svijet"), pomela je konkurenciju i s impresivnih 248 bodova osigurala pobjedu. Njezin nastup, koji je kombinirao dječju nevinost sa zrelom svjesnošću, osvojio je srca stručnih žirija i milijuna gledatelja diljem svijeta, ostavivši drugoplasiranu predstavnicu Ukrajine, Sofiju Nersesian, čak 71 bod iza sebe, što predstavlja najveću bodovnu razliku u povijesti natjecanja. Ovim trijumfom Francuska se upisala u povijest Dječjeg Eurosonga, izjednačivši se s Gruzijom po broju pobjeda – sada obje zemlje imaju po četiri. Pobjeda je tim slađa jer je Francuska nastavila nevjerojatan niz uspjeha, osvojivši natjecanje treći put u posljednje četiri godine. Naš Marino Vrgoč je s pjesmom "Snovi" osvojio 14. mjesto od 18 zemalja.

No, tko je zapravo Lou Deleuze, djevojčica čiji je glas odjeknuo Europom? Rođena 23. ožujka 2014. godine u regiji Île-de-France, Lou je odrasla u obitelji gdje je umjetnost bila dio svakodnevice; njezin otac je bio graditelj violina, usadivši joj ljubav prema glazbi od najranijih dana. Oni koji je poznaju opisuju je kao spoj snage i nježnosti, osobu čija glazba odražava unutarnji svijet ispunjen melankolijom, poezijom i autentičnošću. Iako ima samo jedanaest godina, njezina izvedbena zrelost i samopouzdanje na pozornici rezultat su godina napornog rada i iskustva koje je stekla u svijetu glume, gdje je zakoračila sa samo sedam godina.

Njezin put do eurovizijske pozornice nije počeo glazbom, već ispred filmskih kamera. Profesionalnu glumačku karijeru započela je 2022. godine u filmu "Le Parfum vert", nakon čega su uslijedile uloge u nekoliko kratkih i dugometražnih filmova poput "Poupée", "Une Nuit" i "Maldoror". Njezin izniman talent brzo je prepoznat, a kruna dosadašnje glumačke karijere stigla je 2023. godine kada je za ulogu u filmu "Les Dents du bonheur" osvojila prestižnu nagradu Unifrance za najbolju glumicu. Paralelno s filmskim setovima, pojavila se i u popularnim televizijskim serijama kao što su "Paris Police 1905" i "Léo Mattéï, Brigade des mineurs", dokazavši svoju svestranost i sposobnost da s jednakom uvjerljivošću tumači različite uloge.

Iako je ostvarila zavidan uspjeh kao glumica, glazba je ostala njezina najintimnija forma izražavanja. Široj francuskoj publici predstavila se 2024. godine sudjelovanjem u popularnom televizijskom showu "La France a un incroyable talent", gdje je svojim vokalnim sposobnostima oduševila i žiri i gledatelje. Zanimljivo je da ovo nije bio njezin prvi pokušaj da predstavlja Francusku na Dječjem Eurosongu. Godinu dana ranije prijavila se na internu audiciju, no tada nije bila izabrana. Ipak, njezina upornost i neporeciv talent isplatili su se 2025. godine kada ju je France Télévisions interno odabrao da s pjesmom "Ce Monde" brani boje svoje zemlje, što se pokazalo kao pobjednička odluka.

Pjesma "Ce Monde", koju je za nju napisala i skladala Linh, zvijezda u usponu francuske glazbene scene, u suradnji s Jonathanom Thyssensom i Johnom Claesom, savršen je primjer klasične francuske šansone. Tekst pjesme odražava brige i nade mlađe generacije, progovarajući o svijetu koji je ponekad "hladan" i "nesretan", ali istovremeno izražava nepokolebljivu odlučnost da se on promijeni nabolje. Kroz stihove, Lou poručuje da je svjesna patnje u svijetu, ali odbija to pasivno prihvatiti, pozivajući na povratak nade, ljubavi i "plavog neba". Njezina interpretacija bila je prožeta iskrenom emocijom koja je prešla jezične barijere i doprla do publike diljem 188 zemalja čiji su glasovi, uz glasove nacionalnih žirija, odlučili o pobjedniku.

Pobjeda Lou Deleuze kruna je nevjerojatne dominacije Francuske na Dječjem Eurosongu posljednjih godina. Nakon povratka na natjecanje 2018. godine, Francuska je započela svoju zlatnu eru. Pobjede su odnijele Valentina s pjesmom "J'imagine" 2020., Lissandro s "Oh Maman!" 2022. te Zoé Clauzure s pjesmom "Cœur" 2023. godine. Louin trijumf potvrdio je da Francuska ima pobjedničku formulu koja spaja kvalitetne pjesme, karizmatične izvođače i vizualno dojmljive nastupe. Izvan svjetala pozornice, Lou je djevojčica koja obožava životinje, živi sa svojim psom Umuom, uživa u bubble čaju, piše priče na svojoj pisaćoj mašini te voli skijanje, jahanje i sviranje klavira. Njezin trijumf u Tbilisiju nije samo pobjeda jedne pjesme, već potvrda da su talent, rad i iskrena emocija univerzalni jezik koji ne poznaje granice, a za ovu mladu zvijezdu, ovo je tek početak blistave karijere.