Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
PRESKUPO!

FOTO Zvijezda 'Kumova' neugodno iznenađena paprenom cijenom sendviča kojeg je kupila: 'Sramota'

12.12.2025.
u 13:31

Mirna Mihelčić, popularna glumica iz serija "Kumovi" i "Mrkomir I." na društvenoj mreži Instagram objavila je fotografiju sendviča koji po njezinu mišljenju ne odgovara iznosu koji je platila.

Naša poznata i talentirana šibenska glumica, 29-godišnja Mirna Mihelčić, koja je široj javnosti najpoznatija po ulozi Matije Macan iz popularne serije Kumovi, povremeno dijeli i detalje iz svog privatnog života na društvenim mrežama. Sada je, na Instagramu, podijelila svoje razočaranje zbog cijene proizvoda koji je kupila, a koji, prema njenom mišljenju, nije opravdao iznos koji je platila. Naime, riječ je o sendviču čija je cijena, od tri eura, bila, kako je istaknula, jednostavno neprihvatljiva u odnosu na njegovu veličinu. "Sendvič od tri eura. Prejela sam se... Neću ih označiti, ali sramota", napisala je uz fotografiju sendviča, smještenog uz njezinu šaku, kako bi njezini pratitelji mogli uvidjeti koliko je zapravo malen.

Ova objava odražava osjećaje nezadovoljstva koji posljednjih mjeseci postaju sve prisutniji među građanima Hrvatske. Naime, inflacija u zemlji već više od godinu dana uzima maha, a cijene hrane u trgovinama i dalje rastu, što frustrira mnoge Hrvate. S obzirom na svakodnevni rast troškova života, mnogi se osjećaju zatečenima previsokim cijena koje ne prate adekvatnu kvalitetu proizvoda, što se jasno vidi i u primjerima poput ovog kojeg je podijelila Mirna.

Foto: Instagram

Podsjetimo, početkom ove godine Mirna Mihelčić dala je ekskluzivan intervju za Večernji list, gdje se po prvi put osvrnula na porođaj, svoju kćerkicu Zoru i njezino ime. "Dobila je ime po mojoj majci, Zorani, i tu nije bilo nikakve dileme. Prije nego sam zatrudnjela, znala sam da će biti Zora. Za dečkića bi bilo teže odabrati ime, no za djevojčicu sam bila sigurna", ispričala je glumica. Zora je ime koje su u obitelji Mihelčić nosile generacije, a Mirna je otkrila da je razmišljala i o imenu Zorja, no na kraju su zajedno s partnerom odlučili da će njezina kćerka nositi ime Zora.

Također, Mirna je podijelila kako je trudnoća utjecala na snimanje Kumova. "Kostimima smo pokušavali prikriti moju trudnoću. Nosila sam široke košulje i sakoe, a kako sam bila u osmom mjesecu trudnoće, birali su kadrove u kojima je Matija Macan većinom sjedila", otkrila je glumica. Unatoč naporima da se trudnoća sakrije, Mirna nije mogla izbjeći promjene na svom licu i rukama, što je, kako je kazala, normalno za trudnicu.

Osim toga, Mirna je otkrila da će se uskoro udati. Iako je nekoliko puta objavila fotografije svog partnera, koji ostaje tajanstven i čije ime nije željela otkriti, javnost je u travnju doznala više o njemu, kada je Mirna podijelila sliku povodom Dana očeva. Iako je njezin privatni život praćen, ona nastavlja ostati vrlo diskretna u vezi s detaljima svog odnosa.

kumovi cijene inflacija glumica Mirna Mihelčić showbiz

