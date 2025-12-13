Mark napustio show: 'Hvala baki što me pogurala u ovome'

Pomaknuta gastronomija bila je presudna za Marka Ettingera koji je zbog najlošije replike jela gostujućeg chefa Filipa Horvata morao napustiti MasterChef. „Došao sam u natjecanje jako neozbiljan. U komunikaciji s drugima i kad sam vidio kako se drugi trude, vidio sam da želim saznati koliko daleko mogu stići i koliko mogu dati od sebe“, zaključio je Mark kojeg je na prijavu u MasterChef potaknula baka, već poznata obožavateljima MasterChefa. Naime, Mark je u MasterChefu sudjelovao prošle sezone, kada je na audiciju donio uokvirenu bakinu fotografiju jer tada nije mogla biti uz njega kao pratnja.

U stres testu u kojem su sudjelovali Mark, Otto i Krunoslav, zadatak je bio replicirati jelo gostujućeg chefa. Njihove replike prošle su kroz detaljnu analizu žirija i chefa Filipa Horvata. Nakon kušanja, chef Filip je dao jasan zaključak: „Probali smo sva tri tanjura, a kad bismo ih spojili dobili bismo jedan dobar tanjur. Vidi se da im nedostaje iskustva u pogledu kuhanja.“ Njegova stroga ocjena odrazila je zahtjevnost zadatka u kojem su se natjecatelji morali nositi s izradom kompleksnog jela i vremenskim pritiskom.

Foto: Nova TV

Mark je bio svjestan vlastitih propusta. Posebno ga je mučilo što nije uspio zadovoljiti najzanimljiviji element jela – ježeve bodlje koje su u jelu prezentirane sa 72 bučine sjemenke. Dok je Otto istaknuo da mu je „najveća prednost to što se dobro organizirao“, Mark je imao najviše pogrešaka, a Filip je dodatno naglasio problem: „Nitko se nije usudio pitati prave stvari koje su vam mogle pomoći, nego banalne stvari kao kako narezati cvjetaču.“

Unatoč propustima, svaki je od natjecatelja imao i svojih uspjeha. Mark je pripremio vrlo dobar tartar, Krunoslavu je uspio riblji umak, a Otto je izveo odličnu kremu od cvjetače. „Svi smo pohvaljeni barem za jednu komponentu, to je dobro, znači da nismo baš jako zeznuli“, rekao je Krunoslav. Bodovi su, međutim, donijeli presudan rasplet: Chef Filip je Krunoslavu dao sedam bodova, Ottu jednako toliko, dok je Mark dobio pet. Pritom je Marku poručio: „Nažalost, na Markovu je tanjuru falilo discipline, cvjetača je bila jako loše napravljena, nije bila karamelizirana.“

U kombinaciji s ocjenama žirija, najboljim se pokazao Otto, zatim Kruno, dok je Mark imao najslabiji tanjur. Otto je to sažeo riječima punim poštovanja: „Bio je zanimljiv dan, zanimljivo kuhanje, nažalost Mark nas je napustio, ali to nije zbogom nego doviđenja.“ Mark se u oproštaju osvrnuo i na žiri: „Mario me naučio da ne moraš biti ozbiljan dok kuhaš, Stipe je pošten, Goran je ozbiljan.“ Prisjetio se i svog prvog dolaska u MasterChef, kada je prošle sezone donio bakinu fotografiju na audiciju. „Jedva čekam da baka vidi ovu sezonu, hvala joj što me pogurala u ovome.“ Kako će se ostali kandidati dalje snaći u utrci za vrijedan MasterChef trofej te što ih čeka u novom ciklusu, ne propustite doznati u novim epizodama.