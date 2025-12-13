Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
OBJAVILA NA MREŽAMA

VIDEO Voditeljica Dnevnika Nove TV otkrila veliku tajnu kako vodi vijesti, ovo nitko nije očekivao

Foto: TikTok screenshot
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 20:30

Valentina Baus na društvenoj mreži TikTok otkrila je kako vodi vijesti te kako funkcionira blesimetar.

Zgodna voditeljica Dnevnika Nove TV te novinarka, Valentina Baus na društvenoj mreži TikTok često objavljuje zanimljiv sadržaj iz privatnog, ali i poslovnog života. Sada je, pak, objavila video kako izgleda vođenje vijesti, odnosno čitanje istih preko blesimetra. Naime, Valentina je otkrila kako sama pomiče tekst kada vodi vijesti. "Ne, ne učimo sve napamet. Na vijestima vrtim sama blesimetar, a za vrijeme Dnevnika ekipa iz režije", napisala je Šibenčanka.

Podsjetimo, nedavno je također otkrila detalj koji znanima mnoge gledatelje, a riječ je o pozadini iza voditeljica. Naime, Valentina je otkrila da je riječ o stvarnim ljudima koji rade za računalima, a ne pozadinskoj fotografiji kako su brojni mislili. ''Pitali ste me za ljude iza nas koji sjede, evo tu je trenutačno naš novinar Domagoj Koprivnjak, oni su stvarno tu jer je iza nas open space redakcija'', rekla je te se snimila s kolegom. ''Ja sam uvijek mislila da je to slika'', ''Mislio sam da je to zelena pozadina'', ''Uvijek sam razmišljao što oni rade'', ''Ček, to nije green screen?!'' pisali su joj u komentarima. Prije toga Valentina je pokazala i kakve govorne vježbe radi prije uključivanja u Dnevnik i Vijesti. ''Škaf podškafnjak, škaf nadškafnjak, škaf škafičkafnjak'', rekla je pa sve raspametila. ''Čula sam samo slovo Š i K'', ''Moj mozak ujutro kad se probudim'', ''Izgubila sam se već na prvoj riječi, svaka čast ženo'', ''Odlično, molim te da mi pošalješ ovo na mail, moram vježbati'', ''Ja to ne mogu ni napisati'', bili su neki od komentara.

@valentinabaus Ne, ne ucimo sve napamet😊 P.S. Na vijestima vrtim sama blesimetar, a za vrijeme Dnevnika ekipa iz rezije 😁 #fyp #viral #videoviral #television #host ♬ Face Dance - Funny Tok

FOTO Ella Dvornik otkrila da njene kćeri ovaj Božić slave s Charlesom, a evo što im je poklonila za blagdan
1/19

Inače, u listopadu je Dnevnik Nove TV obilježio 20 godina emitiranja, a tim povodom pripremili su i posebnu emisiju. Uz prilog u kojem su voditelji i reporteri Valentina Baus i Dino Goleš pokazali kako izgleda jedan dan na televiziji, tu je bio i pregled 20 godina rada, a posebno iznenađenje čuvali su i za kraj emisije. Naime, prije odjave, umjesto voditeljskog para, kako su gledatelji naviknuti, za stol su sjeli svi voditeljski parovi Nove TV. Tako su se Romini Knežić i Petru Pereži pridružili Marija Miholjek, Saša Kopljar, Valentina Baus i Dino Goleš. Kako su objasnili prvi je to put u povijesti da su svi zajedno u emisiji, a našalili su se i s time da je to tako jer kada jedni rade drugi inače odmaraju. Uz to, istaknuli su da su na ovaj način htjeli zahvaliti gledateljima zbog kojih i rade svoj posao. Uz to, tijekom emisije napravili su i zajedničku fotografiju kako bi ovaj trenutak ušao u povijest, a kasnije se su popularni selfie objavili na društvenim mrežama.

Ključne riječi
blesimetar Nova TV Dnevnik voditeljica Valentina Baus showbiz

Još iz kategorije

Zagreb: Televizijski voditelj Ognjen Golubić
Premium sadržaj
OGNJEN GOLUBIĆ

Svako vrijeme nosi svoje. Najteže je vjerojatno bilo tijekom Domovinskog rata kada sam radio u rodnom Slavonskom Brodu

Golubićev profesionalni put počeo je u radijskom eteru rodnog Slavonskog Broda. Kao četrnaestogodišnjak napravio je prve novinarske korake, okružen mentorima starije škole koji su ga oblikovali kao autora i urednika. Danas iza sebe ima tri Ironman utrke, sudjelovanje u stvaranju brojnih televizijskih projekata, dugogodišnji rad u informativnom i mozaičnom programu, ali i jednu sasvim posebnu epizodu – osnivanje Hrvatskog curling saveza, sportskog pothvata rođenog usred ljetnog zagrebačkog asfalta i mladenačke želje da se, barem jednom, približi olimpijskom snu

Učitaj još

