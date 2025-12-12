Naši Portali
DOJMOVI

Valentina nakon ispadanja iz 'Ljubav je na selu': Ovo iskustvo još je jedna velika lekcija

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 21:15

Farmer Josip Đ. ranije ovog tjedna je odlučio kako njegovu farmu napušta Valentina što je nju jako rastužilo

„Nisam očekivao da će tako brzo doći, ali mislim da znam. Morao sam odlučiti — takva je igra“, priznao je farmer Josip Đ., ovog tjedna kada ga je Anita Martinović voditeljica showa "Ljubav je na selu" obavijestila kako mora odlučiti koja kandidatkinja napušta njegovu farmu. Nakon kratkog premišljanja, Josip je sa stisnutim grlom izgovorio konačnu odluku: „Valentina… Nažalost, ti si ta koja mora napustiti farmu. Bez ljutnje, bez uvrede.“ Njegove riječi donijele su muk i suze među ostalim djevojkama. Valentina, iako potresena, priznala je da je odluku donekle očekivala. „Žao mi je što sam ispala. Stvarno sam se rastužila… Ne mogu reći da me iznenadilo, osjećala sam da nešto visi u zraku“, iskreno je rekla. Josip je pojasnio da je presudilo ono što je smatrao ključnim, piše RTL:

„Odlučio sam se za Valentinu jer nemamo fizičku privlačnost ni kemiju. Kao osoba mi je jako draga, ali ne vidim da bi moglo biti nešto više.“ Dodao je kako se nada da će ostati prijatelji. Rastanak je bio vrlo emotivan — djevojke nisu skrivale suze zbog odlaska svoje prijateljice. Valentina se od svih oprostila uz zahvalu i tople riječi: „Ovo iskustvo bilo je predivno i naravno da mi je žao otići.“
Na pitanje što bi poručila ostalima, kratko je dodala: „Volim vas sve i jedva čekam da se opet vidimo.“ 

Na društvenim mrežama Valentina se nakon ispadanja osvrnula na sezonu i na ljude koje je upoznala: „Mislim da su svi kandidati jako hrabri što se toliko izlažu. Svi imamo svoje dobre i loše strane. Drago mi je da sam se pokazala u lijepom svjetlu, ali bilo je i puno intenzivnih osjećaja. Ovo iskustvo još je jedna velika lekcija o tome kako ih proživjeti i nositi se s njima“, poručila je Valentina, prenosi RTL.
