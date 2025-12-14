U 'Večeru za 5' dolazi dobro poznato televizijsko lice, priprema pravi show

Idući tjedan ponovno će se prikazivati emisije 'Večere za 5' iz Brodsko-posavske županije. Za nagradu od tisuću eura, ali i vrijedni poklon bon,natjecali su se Tomislav Toca Župan, legendarni amaterski kuhar iz showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. U goste su mu stigli krojačica Martina Brizar, prodavačica Karmela Elijaš Bašura, inženjer Mario Švaganović i računalni tehničar Ivan Mihajlović.

Organizator gradnje iz Slavonskog Broda Tomislav Toca Župan oduševio je gledatelje RTL-a kada je sa svojom suprugom Badom sudjelovao u emisijama 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i 'Superpar'. Bada i Toca i danas su sretni u bračnom životu, a usto domaćin uživa u kuhanju, prirodi i dobroj šali. Vrijeme provodi i u projektiranju kuća i vikendica na svom računalu, a u kuhinji je kreativan i sklon eksperimentiranju pa će biti zanimljivo vidjeti što će Toca pripraviti ekipi.

Krojačica i domaćica Martina Brizar kuhala je za ekipu u svom domu u Slavonskom Brodu. Mlada majka troje djece jako voli kuhati, a za sebe kaže da je dobroćudna, vesela, vedra i energična. Iako je po struci krojačica, bavi se noktima. Voli kuhati jela iz kotlića, obožava variva i klasičnu slavonsku kuhinju.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice

Martinina kuma, Karmela Elijaš Bašura, također je majka troje djece i ljubiteljica kuhanja. U 'Večeru za 5' se prijavila na poticaj kume Martine, a motivirao ju je i izazov te želja da se okuša u nečem novom. Slobodno vrijeme provodi u šetnji prirodom te druženju s prijateljicama. Najčešće kuha jela na žlicu, ponajviše zbog svoje male djece. Klasična slavonska kuhinja joj je najdraža i obožava je spravljati, no nekad se na putu nađe nervoza, čega se najviše pribojava u danu svog kuhanja.

Inženjer prometa Mario Švaganović dolazi iz Slavonskog Broda, zaposlen je te je biker. U 'Večeru za 5' se prijavio zbog novog životnog iskustva i ljubavi prema kuhanju. Društvena je osoba, voli jesti teleće jetrice, a najčešće kuha čobance. Voli domaću slavonsku kuhinju i upravo takvu planira spraviti za ekipu koju će ugostiti u prostorijama Moto Kluba Brod. Otac je dvoje djece, ljubitelj motora i slavonske tradicije.

Tehničar za računarstvo iz Slavonskog Broda Ivan Mihajlović prijavio se u 'Večeru za 5' na nagovor svoje supruge Zrinke. Ne radi u struci, bavi se građevinom, a u slobodno vrijeme uživa u kuhanju i ribolovu. Željan je novih iskustava i izazova, brz je i okretan te obožava slavonsku kuhinju i večeru upravo u tom stilu želi predstaviti svojoj ekipi. Uživajte još jednom u omiljenim epizodama 'Večere za 5' – od ponedjeljka do petak od 17.5 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo.