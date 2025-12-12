Svako vrijeme nosi svoje. Najteže je vjerojatno bilo tijekom Domovinskog rata kada sam radio u rodnom Slavonskom Brodu

U svijetu hrvatske televizije malo je lica koja publiku bude s tolikom dozom topline, profesionalnosti i iskrenog entuzijazma kao Ognjen Golubić – dugogodišnji voditelj, novinar i urednik emisije “Dobro jutro, Hrvatska”. Iako se često šali da nije jutarnji tip, već gotovo petnaest godina iz dana u dan dokazuje suprotno. Budilica namještena na pet ujutro, kratki ritual s burekom i jogurtom iz kvartovske pekarnice te osmijeh s kojim u eter ulazi točno u 6:45 postali su njegov prepoznatljivi ritam. Radni dan na Prisavlju, kaže, nikada nije isti – mješavina je studijskih gostovanja, redakcijskih sastanaka, pripreme priloga, razgovora s ljudima iz najrazličitijih područja i nezaobilaznih dosjetki iza kamera koje jutro učine lakšim. U mozaičnom programu, priznaje, isti dan može govoriti o igli i o lokomotivi, o samoći, sportu, zdravlju ili kulturi – i upravo tu raznolikost smatra najvećom čarolijom jutarnjeg televizijskog novinarstva.