U svijetu hrvatske televizije malo je lica koja publiku bude s tolikom dozom topline, profesionalnosti i iskrenog entuzijazma kao Ognjen Golubić – dugogodišnji voditelj, novinar i urednik emisije “Dobro jutro, Hrvatska”. Iako se često šali da nije jutarnji tip, već gotovo petnaest godina iz dana u dan dokazuje suprotno. Budilica namještena na pet ujutro, kratki ritual s burekom i jogurtom iz kvartovske pekarnice te osmijeh s kojim u eter ulazi točno u 6:45 postali su njegov prepoznatljivi ritam. Radni dan na Prisavlju, kaže, nikada nije isti – mješavina je studijskih gostovanja, redakcijskih sastanaka, pripreme priloga, razgovora s ljudima iz najrazličitijih područja i nezaobilaznih dosjetki iza kamera koje jutro učine lakšim. U mozaičnom programu, priznaje, isti dan može govoriti o igli i o lokomotivi, o samoći, sportu, zdravlju ili kulturi – i upravo tu raznolikost smatra najvećom čarolijom jutarnjeg televizijskog novinarstva.
OGNJEN GOLUBIĆ
Svako vrijeme nosi svoje. Najteže je vjerojatno bilo tijekom Domovinskog rata kada sam radio u rodnom Slavonskom Brodu
Golubićev profesionalni put počeo je u radijskom eteru rodnog Slavonskog Broda. Kao četrnaestogodišnjak napravio je prve novinarske korake, okružen mentorima starije škole koji su ga oblikovali kao autora i urednika. Danas iza sebe ima tri Ironman utrke, sudjelovanje u stvaranju brojnih televizijskih projekata, dugogodišnji rad u informativnom i mozaičnom programu, ali i jednu sasvim posebnu epizodu – osnivanje Hrvatskog curling saveza, sportskog pothvata rođenog usred ljetnog zagrebačkog asfalta i mladenačke želje da se, barem jednom, približi olimpijskom snu
Još nema komentara
Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.