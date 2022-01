Nakon što je vodila Dnevnik poznata voditeljica ima novi projekt: 'Slušaju nas i u Japanu!'

Tomislava Vucelić domaćim je gledateljima poznato televizijsko lice, novinarka i urednica koja je četiri godine vodila Dnevnik na državnoj televiziji, a prije toga godinama je radila na narodnom. Nakon odlaska s HRT-a Vucelić je nedavno s producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem pokrenula prvi radio u Hrvatskoj specijaliziran za jazz-glazbu, a da je napravila dobar posao, govori i činjenica da je danas slušaju u cijelom svijetu putem web-stranice https://jazzradio.hr/.

– Doma sam putem interneta puno slušala slična radija u svijetu, a najčešće moskovski jazz-radio. Svidjela mi se ta glazba i uhvatila sam se da svakih nekoliko minuta pjevušim melodiju jer mi je poznata pjesma. Tada sam došla na ideju da bismo i u Hrvatskoj mogli napraviti radio uz koji bi ljudi mogli pjevušiti, i to ne samo klasični jazz nego i moderne obrade poznatih pjesama. Srđan i ja zatim smo nekoliko mjeseci tražili pjesme koje bismo puštali u programu, a koje su poznatije ljudima, s tim da smo zamislili da noću idu pjesme za jazz-sladokusce – kaže nam Vucelić, koja je Skansija najprije pitala savjete za tehničku realizaciju radija, a on joj je predložio da sve naprave u njegovu studiju, gdje mogu i emitirati program online radija, ali i ugostiti glazbenike.

– Odmah smo dobili podršku prijatelja i glazbenika. S nama je poznati glazbeni i jazz par Joe i Lela Kaplowitz. Joe ima veliko znanje o jazzu, a to će i pokazati vodeći emisiju o poznatim svjetskim jazz-glazbenicima. Nedavno smo na zagrebačkom Fuliranju organizirali i koncert, a u planu su i drugi koncerti u našoj organizaciji. Budući da se danas sve odvija putem interneta, surađujemo i s jednim američkim producentom koji nam je snimio jingleove i pomogao u kreiranju lista – kazala je Tomislava.

Premda su tek počeli, Jazz radio sluša se u cijelom svijetu, a imaju i slušatelje iz Njemačke, Engleske pa čak i iz dalekog Japana.

– Nemamo reklamne blokove kao formatirane radijske postaje, a kada su me pitali je li to isplativo, rekla sam da postoje i drugi načini isplativosti. Pogledajte recimo Netflix, ima i drugih načina za ostvarivanje suradnje – kazala je Vucelić, kojoj je nakon stresnog posla na HRT-u ovo puno lakši posao. Ljubav prema jazzu prenijela je i na svog trogodišnjeg sina Andreja.

– Ljudi misle da mu ja namjerno puštam tu glazbu, no on ju je čuo usput, dok smo slagali liste, i sviđa mu se, pogotovo koncerti. Ima već nekoliko izvođača koje voli, onda traži da mu to pustimo, uzme svoje igračke i svira – kazala je Vucelić.

Jazz-radio se osim na webu može slušati i na aplikacijama, a iako su vani tek nešto više od mjesec dana, javljaju im se brojni izvođači, ali i lokalne radijske postaje. Vucelić je prije dvije godine upisala i doktorski studij iz područja medija i komunikacija.

– Zapravo mi je nedostajalo novih znanja. Kad radite ovaj posao, dobro je imati nadogradnju. Prvu sam godinu uspješno odradila i ostala je još jedna, a osim Jazz radija očekuju me i novi medijski projekti kojima se veselim. No Jazz radio na prvome mi je mjestu. Za ovu godinu u planu nam je i napraviti koncerte 12 hrvatskih bendova koji će svirati kod nas u studiju, a onda ćemo im i snimiti te koncerte. Tome se baš veselim – zaključila je Tomislava Vucelić.

