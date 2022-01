Oliver Mlakar: Večernjakova ruža posebna nagrada i jedino pravo priznanje koje sam dobio u svojoj karijeri

Jedan od najpopularnijih voditelja svih vremena, legendarni Oliver Mlakar u svojoj je bogatoj karijeri primio čak pet Večernjakovih ruža, uključujući i onu za Životno djelo 2019. godine.

-Za mene je Večernjakova ruža posebna nagrada i jedino pravo priznanje koje sam dobio u svojoj karijeri, više od toga uistinu nisam mogao očekivati. Sve Ruže, a imam ih nekoliko u svojoj kolekciji su mi jako drage, no posebno bih istaknuo prvu koju sam dobio kada je Ruža tek počela. Bila je to jedina nagrada i to od publike, što je bilo najvažnije. Svakako moram istaknuti i Ružu za životno djelo- govori nam Oliver.

-Bio je to jako dirljiv trenutak za mene. Nikada nisam mogao ni zamisliti da ću doživjeti takve ovacije u teatru u Zagrebu, svi su digli na noge i zapljeskali. U publici je bilo poznatih, ali i nepoznatih ljudi no svi su gromoglasno podržali jedan od najljepših trenutaka. Nikada to neću zaboraviti, za mene je to bio vrhunac- dodaje Oliver. Svoje Ruže čuva na posebnoj polici, na vidljivom su mjestu, pa ga svakog dana podsjete koliko su mu važne i drage, kako kaže ima svoj pravi mali ružičnjak.

