Maja Šuput podijelila preslatke objave sa sinčićem, pažnju je ukrao detalj od gotovo 60.000 kuna

Pjevačica Maja Šuput (42) trenutno odmara u Rovinju sa sinčićem Bloompm, a pratitelje na Instagramu je počastila s nekoliko storyja i objava.

-Ljubavi, ovo ti je Rovinj- napisala je Maja uz fotografiju na kojoj je pozirala s Bloomom, a oboje su pokazali i odlične modne kombinacije. Maja je odabrala crnu kombinaciju koju ju upotpunila sunčanim naočalama i popularnom Chanel torbicom čija je cijena vrtoglavih 60.000 kuna (6630 funti), dok je za Blooma odabrala neutralne tonove.

Foto: Chanel

"Slatkiš", "Predivni", "Kako lijepo dijete, nestvaran je", "Med maleni", "Presladak je s ovom frizuricom", "Ljubav mamina", "Šećer", "Joj kako je sladak", samo je dio komentara dok su neki pratitelji ostavili emotikone srca. Maja je iz hotela u Rovinju objavila nekoliko videa na kojima mališan leži na krevetu i puže prema njoj.

-Jesi uzeo cijeli krevet? Je li ti lijepo tu, uživaš?- govori Maja u videu uz koji je napisala: 'Voli hotele više od mene'.

Pjevačica je nedavno otkrila i kako je izgledao Božić u njezinoj obitelji. Bili su to prvi blagdani malenog Blooma.

- Bloom obožava šuškanje papira pa mu je najveća fora kad se poklon otvara, sadržaj je manje bitan. No, kako od prvog dana najviše reagira na Peppu Pig te se istinski veseli i smije tom crtiću, kupili smo mu plišance s likom tog praščića. Dobio je mnogo igračaka i od drugih ljudi - otkrila je Maja i dodala kako sina ne namjerava razmaziti skupocjenim darovima.

- Ne idemo u smjeru da mu se poklanja nešto skupo i dizajnersko, jer on to niti razumije, niti je to smisao Božića - ispričala je Maja.

Šuput inače ističe kako bi voljela da joj sin od tate naslijedi i dobar modni ukus, a maleni Bloom na pravom je putu da postane modna ikona.

-Najviše bih voljela da naslijedi radoholičarstvo koje imamo i muž i ja. Oboje volimo raditi i stvarati, to nam je najveće zadovoljstvo i mislim da ne bi mogao pokupiti gen da bude neradnik. Voljela bih da bude svjetski putnik i foodie i da uživa u hrani kao što i mi uživamo i da bude društveno stvorenje jer ja volim druženje s ljudima. Možda će zvučati smiješno, ali voljela bih da bude baš poput nas- rekla nam je Maja nedugo nakon što je u ožujku rodila sina.

VIDEO>>Počinje izbor za Večernjakovu ružu: Sve nominirane potražite u Večernjem listu i na portalu