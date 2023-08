Mijoković iskreno: 'Prije ovoga nisam znala ni pričati, za sve sam bila glupa Simona'

Povodom jučerašnjeg blagdana Velike Gospe Simona Mijoković odlučila je objaviti poduži status. Simona je podijelila fotografiju iz crkve u kojoj je bila s djecom, te podijelila neka svoja prijašnja iskustva, ali i razmišljanja.

"... jer Velika mi djela Učini Svesilni , sveto je Ime Njegovo. Majka Marija i moj život... S Majkom susrela sam se prvi puta na dan mog krštenja u crkvi Kraljica Svete Krunice u Zagrebu . Iako sam tada bila dojenče , Majka je pozvala moje roditelje da budem tamo , baš u toj crkvi , gdje sam prvi put nakon susreta s Isusom imala prvo javno svjedočenje u crkvi. Drugi susret s Majkom bio je kod Ante . Prvo me vodio na Kamenita Vrata , a onda sam 'Joj' pričala 7 godina kada smo živjeli zajedno. Imao je u hodniku stana sliku Kraljice Mira (zanimljivo... istu smo dobili Stanislav i ja za vjenčanje). Tada sam joj nakon svakog našeg tuluma došla pred sliku , pred Lice Njeno i srcem vapila : zaštiti nas , zaštiti nas od predoziranja , zaštiti nas od ovog zla, da nam se nešto ne dogodi , zaštiti Gabi , spasi nas . Gledajući u sliku Kraljice Mira. Nikad nisam znala moliti prije susreta s Gospodinom. Nisam znala ni pričati, izražavati se, za sve sam bila 'Glupa Simona ', koja ne zna nastaviti slijed 1,2,3... Od svoje bijede života, svog ponora grijeha u kojem sam se nalazila , sve sam prihvatila,tonući sve više u grijehu i tuzi života. Imala sam u svijetu 'sve' a nisam imala duhovno ništa! Koja je to Istina života . I koja je to propadljivost , ništavilo života. Živiš za tijelo, a duh propada. Đavao te oslijepi, ogluši, postaneš zarobljeno dijete , izgubljeno dijete... Služeći svijetu, tijelu i đavlu... Ante i ja smo se civilno vjenčali 16.7. 2005.- Na Gospu Karmelsku - zanimljivo 16.7. 2015 Stanislav me zaručio na Gospu Karmelsku. Gabi se krstila u Crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Zagrebu poznata i kao Sveta Marija Dolac. A Joshua( krsno Marija po Gospi ), Amalia Josipa , Zvjezdana Maria i Michael Lorenzo svi se krstili gdje smo se Stanislav i ja vjenčali u crkvi Uznesenja Bl. Djevice Marije - Gospe Stenjevečke. Moj voljeni muž rođen je u Tovarniku ,živio je tamo do 24 godine , služeći kao ministrant crkve svetog Mateja , a njegov duhovnik i župnik bio je jedini svećenik koji je ubijen u domovinskom ratu u Hrvatskoj - velečasni Ivan Burik ( on je mom mužu dao ime na rođenju po Poljskom nadbiskupu Stanislavu Krakovskom). U kući mog muža -njegove majke Amalije u Ilači ukazala se Gospa- danas se to svetište zove Gospa Ilačka. Na izvoru koji je tamo potekao ( zove se inače Srijemski Lurd) Stanislav mi je prvi put poslao poruku prije 11 godina: ' Ti si srce mog srca , Ti si duša moje duše , I želim s tobom provesti život .' Danas radosno i zahvalno svjedočim, pod milosnom zaštitom Gospe Karmelske , kojoj sam predala svoj život pod škapularom prije 9 godina . Danas , nakon 11 godina 6 mjeseci s Isusom i Marijom, radosno i zahvalno svjedočim o svemu što su Učinili za mene. Mnoge moje dušice, prijateljice oko mene, toliko predivno pišu o Majki, toliko učim od njih... Osobno ne znam puno pisati o Majki osim da znam, da moje srce jedino zna da Majka je uz mene svih ovih godina. Godine 2011. jedan muškarac pozvao me u Crnu Goru na zabavu. Ali s jednim uvjetom da idemo kod Svetog Vasilija na Ostrog. Tamo sam napisala nakanu na papir, čudom Božjim vratili smo se u Zagreb i prije, a on mi darovao iz svoje kuće jednu sliku, nakon toga više nikad ga nisam vidjela. A slika je bila Sveta Marija. Majka Božja. Stavila sam sliku tada u stanu na Knežiji gdje smo Gabi i ja živjele i počela joj svaki dan pričati : molim te pošalji mi muškarca koji će me (nas) spasiti , misleći da to mora biti muž koji će me spasiti. A Majka je uslišala : Poslala mi je Svog jedinog Sina, poslala mi je Isusa Krista da me spasi , ozdravi , oslobodi, iscijeli. Da Isus Učini sve novo , po zagovoru Svoje Majke. Da me Učini Majkom do sada petero dječice . Kojeg li čuda Božjeg . A Ti Marijo , Majko nad svim Majkama uči me biti majkom, uči me biti suprugom, uči me biti učenicom našeg Jedinog Rabunia . Da uvijek vjerno ono što znam jest stajati s Tobom ispod Križa , Majko , da vjerno vjerujem u svakom križu - u svemu u Proslavu Božju. Prije 7 godina 3 mjeseca Stanislav me doveo u Katedralu u Linz - Mariendom (tu je inače klanjanje svaki dan i bila sveta pričest pod obje prilike svaki dan), u toj crkvi sa slike gledala sam često klupice posložene, često roditelje s dječicom na njima kada sam došla u Linz, a srce je reklo jednog dana ako je Tvoja volja Bože da cijela klupica gdje sjedim bude ispunjena dječjim osmjehom. Danas u toj klupici sjedim s darovanom mi dječicom" napisala je Simona.



Simona je ponosna mama petero djece, a na svojim društvenim mrežama svojoj djeci često uputi lijepe riječi.Nedavno je otkrila kako su na poseban način proslavili dan svetog Lovre koji se obilježava 10. kolovoza. Simona je uz fotografiju sa sinom otkrila kako su proveli dan te mu zaželjela sretan imendan.

- Danas slavimo prvi imendan. Zato je današnja jutarnja sveta misa još posebnija za nas i velika zahvala ljubljenom Ocu za mog darovanog mi Michaela Lorenza. Prvi pregled u trudnoći s Michaelom Lorenzom kod ginekologa upravo je bio na svetog Lovru. Iako ga je Gospodin navijestio 17.3.2021 na svetoj misi zahvalnici za život oca Lorenza, govoreći mi u srcu da će me otac Lorenzo zagovarati i sve što će učiniti u mom srcu i životu po toj milosnoj trudnoći; da ću mom darovanom sinu drugo ime (krsno ime) dati Lorenzo. Zanimljivo, što mi je moja draga sestra Sandra iz Međugorja javila kad smo išli na pregled, da je upravo otac Lorenzo slavio svoj imendan na svetog Lovru. I toliko je bilo znakovito kroz cijelu trudnoću i njegov zagovor. Naš prvi pregled na svetog Lovru bio je za me jako poseban, ali nakon njega počela je naša borba. Kao što je bio naviješten moj sin da će mi doći tako je u srcu bila dana riječ, da ću tri puta pasti pod Križ krvi u trudnoći. Božjom svetom voljom stavljeni su mnogi kameni pred nas, ali i Njegovo obećanje da nam niti jedan neće trajno našteti. Iako će biti teško naša slabost očitovat će se u Njegovoj Vjernosti. "Jer kad sam slab, onda sam jak"- jer imam Tebe Gospodine ❤️. Ta srce znade da naš Bog je naš Alfa i Omega, Početak i Svršetak i sve što On započne ta milosno dovrši! Na našu duhovnu izgradnju, radost srca i spasenje... jer sve moje Tvoje je Gospodine - napisala je Simona uz fotografiju.

