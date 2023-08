Ne viđamo je često! Nives Celzijus objavila video u kojem je glavna zvijezda njena mama Mira

adam sandler

Poznati glumac u novom filmu angažirao je cijelu svoju obitelj, a njegova mlađa kći (14) dobila je glavnu ulogu

Streaming platforma Netflix najavila je film "You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah" koji bi svjetlo dana na ovoj platformi trebao ugledati krajem ovog mjeseca, točnije 25. kolovoza. Jednu od uloga igra i poznati glumac Adam Sandler, dok njegova mlađa kći Sunny igra glavnu ulogu.